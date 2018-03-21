Министр финансов озвучил опасения насчет идеи «нулевой декларации»

Введение «нулевой декларации» без полноценной реформы Государственной фискальной службы станет лишь дополнительным инструментом давления налоговиков на бизнес, а также создаст возможность легализации доходов, полученных в результате коррупционных или других незаконных действий.
Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью «Интерфакс-Украина», передает сайт Министерства финансов Украины.
«Идею «нулевой декларации» мы поддерживаем, но сначала нужно ускорить реформу ГФС, а она сегодня продвигается не очень активно. При таких условиях введение «нулевой декларации» и косвенных методов прямо сейчас несет значительные риски: одни воспользуются этим для получения индульгенций, а против других этот инструмент будет использован для давления», — сказал г-н Данилюк.
Он также добавил, что нулевая декларация не должна быть использована как возможность легализации тем, кто хочет это сделать перед введением прозрачного обмена информацией и избежать ответственности за получение незаконной прибыли и другие нелегальные действия.
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