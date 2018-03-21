Сегодня 21 марта 2018 года, 17:17

Реклама – краеугольный камень для оборота лекарственных средств в Украине, констатирует замминистра здравоохранения Роман Илык

При этом специалисты отметили, что полный запрет рекламы лекарств не решит всех проблем

Актуальные вызовы в фармацевтической индустрии — в фокусе внимания участников II Legal Pharma & Medicine Forum. Обсуждение проходит под модерацией партнера ЮФ Asters Александра Вознюка.

«Реклама — краеугольный камень для оборота лекарственных средств в Украине»», — констатировал заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык. Он рассказал об актуальных вопросах согласования текста рекламы в фармацевтической индустрии, акцентировав внимание на двух проблемах, существующих в Украине. Первая — это манипулирование информацией о лекарственных средствах и их способностях, вторая — побуждение к самолечению. Национальное законодательное регулирование в части рекламы лекарственных средств, убежден представитель профильного министерства, необходимо усовершенствовать, приведя в соответствие с нормами Европейского Союза. Кроме того, нужно создать четкий механизм контроля за содержанием рекламы лекарственных средств, а также разработать алгоритм надлежащего контроля за нарушением рекламного законодательства.

О том, что украинское законодательство в части фармацевтической рекламы уже устарело и не учитывает многих современных тенденций (стремительного развития интернет-технологий, социальных сетей и т.), говорит и Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента ПАО «Фармак». «Полный запрет рекламы лекарственных средств не решит существующих проблем», — подчеркивает лектор. По его убеждению, Украина должна двигаться по пути усовершенствования правового регулирования данной сферы, и представители бизнеса готовы принять активное участие в подготовке соответствующих законодательных изменений.

На актуальной практике защиты интеллектуальной собственности в сфере фармации акцентировал внимание Александр Бутко, директор по корпоративным, регуляторным и юридическим отношениям ФФ «Дарница». Среди прочего он выделил три наиболее серьезных нарушения прав интеллектуальной собственности. Первое — нарушение патента на изобретение/полезную модель, то есть использование запатентованного изобретения/полезной модели без разрешения правообладателя (патентуются новое действующее вещество, инновационная лекарственная форма, фармацевтическая композиция, включающая в себя лекарственную форму с вспомогательными веществами и т.д.). Второе — нарушение свидетельства на знак для товаров и услуг (ярким примером служит имитация торговой марки — регистрация лекарственного средства под идентичным/похожим названием). Третье — нарушение патента на промышленный образец (объектом может быть упаковка, этикетка; нарушением, например, имитация вида оригинальной упаковки — цветовой гаммы, расположения элементов дизайна, логотипа торговой марки, технологических особенностей первичной/вторичной упаковки).