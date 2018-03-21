ААУ приглашает обсудить в новом формате изменения в уголовном процессе 26 марта с.г.

Ассоциация адвокатов Украины приглашает всех желающих на первое мероприятие Комитета ААУ по уголовному праву и процессу в 2018 году на тему «Новеллы уголовного процесса. Изменится ли жизнь?».
Практикум состоится при участии обновленного состава руководства комитета — сопредседателей Анастасии Гурской, Владимира Рудниченко и Андрея Сидоренко.
Мероприятие пройдет в новом формате — Public Interview с участием адвокатов-практиков, судей и представителей правоохранительных органов для выяснения мнения участников уголовного процесса и конструктивного диалога о взаимодействии.
Дата: 26 марта 2018 года.
Место: IQ Business Center
Время: 11.00 – 13.00
Благотворительный взнос за участие: 500 грн.
Для регистрации на мероприятие нужно направить письмо на адрес: info@uaa.org.ua
Сохранить:
Контакты:
Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ІІІ Всеукраїнський Аграрний Форум ААУ
Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017»в номинации «Загородный оздоровительный комплекс года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: