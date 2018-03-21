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Сегодня 21 марта 2018 года, 18:59

ААУ приглашает обсудить в новом формате изменения в уголовном процессе 26 марта с.г.

Ассоциация адвокатов Украины приглашает всех желающих на первое мероприятие Комитета ААУ по уголовному праву и процессу в 2018 году на тему «Новеллы уголовного процесса. Изменится ли жизнь?».

Практикум состоится при участии обновленного состава руководства комитета — сопредседателей Анастасии Гурской, Владимира Рудниченко и Андрея Сидоренко.

Мероприятие пройдет в новом формате — Public Interview с участием адвокатов-практиков, судей и представителей правоохранительных органов для выяснения мнения участников уголовного процесса и конструктивного диалога о взаимодействии.

Дата: 26 марта 2018 года.

Место: IQ Business Center

Время: 11.00 – 13.00

Благотворительный взнос за участие: 500 грн.

Для регистрации на мероприятие нужно направить письмо на адрес: info@uaa.org.ua