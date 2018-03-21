он же e-mail

Сегодня 21 марта 2018 года, 17:17

На сайте НААУ опубликована финансовая отчетность адвокатского самоуправления за 2017 год

Секретариат Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины публикует консолидированную финансовую отчетность органов адвокатского самоуправления за 2017 год.

Вся финансовая отчетность органов адвокатского самоуправления доступна на официальном сайте НААУ. «Адвокаты и все заинтересованные лица могут удобно и без каких-либо препятствий ознакомиться с этой информацией», — уточняется на сайте Ассоциации.

Ознакомиться с отчетностью можно по ссылке.