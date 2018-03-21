Секретариат Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины публикует консолидированную финансовую отчетность органов адвокатского самоуправления за 2017 год.
Вся финансовая отчетность органов адвокатского самоуправления доступна на официальном сайте НААУ. «Адвокаты и все заинтересованные лица могут удобно и без каких-либо препятствий ознакомиться с этой информацией», — уточняется на сайте Ассоциации.
Ознакомиться с отчетностью можно по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ІІІ Всеукраїнський Аграрний Форум ААУ
Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017»в номинации «Загородный оздоровительный комплекс года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: