Сегодня 21 марта 2018 года, 17:17

ГФС: новый механизм СМКОР в десятки раз уменьшит количество блокировок налоговых накладных

Новации, предложенные Государственной фискальной службой Украины для реализации в системе блокировки налоговых накладных/расчетов корректировки (ПН/РК), в десятки раз уменьшат количество случаев приостановления регистрации документов. Об этом сообщил директор Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Николай Чмерук во время заседания Общественного совета при ГФС, говорится на сайте Службы.

Он отметил, что предложенный ГФС подход к построению новой системы блокировки налоговых накладных значительно отличается от той модели, которая работала в прошлом году. Так, ранее налоговая накладная проходила два этапа, первый из которых был «отсекающий», когда НН соответствовала критериям и регистрировалась. Если накладная не проходила этот этап, она проверялась на «пересорт» (проведение сомнительных операций, по результатам которых может быть сформирован фиктивный налоговый кредит).

Новая система анализа НН/РК имеет четыре этапа:

- отсекающий;

- контроль наличия признаков рискованности налогоплательщика;

- мониторинг соответствия показателям, которым определяется положительная налоговая история плательщика;

- проверка рискованности осуществления операций, то есть контроль имеющегося «пересорта».

«Мы считаем, что эта конструкция существенно уменьшит количество налоговых накладных, регистрация которых приостанавливается. Уже проведены предварительные расчеты и тестирование работы данной системы, которые подтвердили, что количество налоговых накладных, регистрация которых была приостановлена в прошлом году, при применении критериев новой системы уменьшится в десятки раз», — подчеркнул Николай Чмерук.

К «отсекающим» признакам, по которым налоговая накладная не будет проходить проверку на критерии рискованности плательщика или рискованности операций, отнесены:

- операции по поставке товаров (услуг) конечному потребителю и/или операции, освобожденные от налогообложения;

- объем поставки меньше 500 тыс. грн, руководитель является директором менее чем в трех плательщиках НДС;

- налоговая нагрузка более 3%.

Еще одной новацией, по словам Николая Чмерука, станет введение двухуровневой системы принятия решений.

«Еще одна новизна данной системы — это безусловность принятия решения после пяти дней, то есть если в течение пяти дней не принято никакого решения, то такая налоговая накладная будет автоматически зарегистрирована», — отметил Николай Чмерук.

Критерии рискованности осуществления операций, показатели, по которым определяется положительная налоговая история налогоплательщика, доступны по ссылке.

Кроме того, на сайте ГФС, можно ознакомиться с критериями рискованности налогоплательщика.