Сегодня 22 марта 2018 года, 11:25

Разработаны рекомендации по размещению рекламы лекарств

При обработке рекламных материалов с целью размещения рекламы лекарств рекомендуется проверить несколько ссылок

По результатам рабочего совещания с участием представителей Министерства здравоохранения Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, состоявшейся в конце 2017 года Министерство здравоохранения Украины в пределах компетенции разработало рекомендации по применению подходов к возможности рекламирования лекарственных средств. Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

В частности, рекомендации содержат ссылки на веб-сайты с помощью которых рекламодатели, производители и распространители рекламы имеют возможность выяснить вопрос законности рекламы того или иного лекарственного средства.

Решение об отнесении лекарственного средства к лекарственным средствам, рекламирование которых запрещено, принимается во время государственной регистрации (перерегистрации) лекарственного средства с внесением соответствующей информации в Государственный реестр лекарственных средств Украины.

Критерии, применяемые при определении лекарственных средств, рекламирование которых запрещено в соответствии с требованиями Закона утвержден приказом Минздрава Украины от 6 июня 2012 года №422 «О некоторых вопросах запрета рекламы лекарственных средств».

Реклама лекарственных средств, применение и отпуск которых разрешается только по рецепту врача, а также тех, которые внесены в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств, запрещается.

Обращаем внимание, что очередная редакция Перечня готовится к утверждению по данным Госреестра лекарственных средств Украины. При наличии расхождений в Государственном реестре и Перечне, которые могут быть связаны с графиком, необходимыми для подготовки очередной обновленной редакции Перечня, следует руководствоваться информацией о возможности рекламирования лекарственного средства, отраженной в Госреестре.

Следовательно, учитывая изложенные нормы законодательства при обработке рекламных материалов с целью размещения рекламы лекарственных средств в СМИ следует проверить:

– наличие лекарственного средства в Государственном реестре лекарственных средств Украины;

– зайти в карточку соответствующего лекарственного средства Государственного реестра и проверить статус рекламы (выбрать лекарственное средство в разделе «Поиск» по названию или номеру регистрационного удостоверения (РУ), открыть карточку, нажав на номер РУ, проверить раздел «Разрешено рекламирование»: «Да» или «Нет»);

– в случае отметки «Да», дополнительно проверить наличие лекарственного средства в действующей редакции Перечня лекарственных средств, запрещенных к рекламированию, которые отпускаются без рецепта (при наличии разногласий руководствоваться Государственным реестром);

– проверить соответствие предлагаемых к размещению рекламных материалов требованиям статьи 21 Закона Украины «О рекламе».

С этими рекомендациями Вы можете ознакомиться по ссылке.