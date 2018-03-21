Сегодня 21 марта 2018 года, 15:34

II Legal Pharma & Medicine Forum: международная закупка лекарств глазами представителей фармацевтической отрасли

Обсуждение ситуации с международной закупкой лекарственных средств для Украины на II Legal Pharma & Medicine Forum продолжили выступления представителей фармацевтической индустрии и производителей товаров медицинского назначения.

Павел Беспалов, начальник юридического отдела СНГ и Румынии Dr. Reddy's Laboratories, проанализировал ситуацию с закупкой лекарственных средств в Украине с точки зрения оценка рисков, связанных с патентами. В частности, он обратил внимание на этические аспекты поведения производителей оригинальной продукции и производителей дженериков в части патентной защиты. Участникам форума он предложил несколько практических кейсов, иллюстрирующих, каким образом патентные споры сказываются на системе закупок. В продолжение своего выступления г-н Беспалов проанализировал, какие изменения, законодательные и правоприменительные, могут способствовать улучшению ситуации.

Анастасия Троян, директор юридического и комплаенс-отдела ООО «Тева Украина», рассказала об опыте участия в международных закупках, отметив нюансы закупок через международные организации, и о перспективах перехода к закупкам через национальное агентство. Докладчик также прокомментировала уроки, которые были вынесены из участия в закупках разного уровня.

Павел Харчик, директор ООО «КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий», говорил о международных закупках в контексте медицинских изделий, сосредоточившись на проблемных вопросах этого сегмента рынка: классификации товаров, легализации, ценовых аспектах (ограничении наценок). Опыт участия отечественного производителя в международной закупке лекарственных средств презентовала Юлия Ткачук, юрист ЧАО «Лекхим». Она обратила внимание на факторы, в отдельных случаях ограничивающие участие украинских производителей в соответствующих тендерах, и выразила надежду, что существующие барьеры будут сняты.