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LHS: Дмитрий Лобан, судья Черниговского окружного административного суда, рассказал о нюансах судебного обжалования налоговых проверок

О нюансах судебного обжалования налоговых проверок с точки зрения судебной инстанции рассказал Дмитрий Лобан, судья Черниговского окружного административного суда. В частности, он обратил внимание, что при составлении искового заявления необходимо учитывать положения статьи 5 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Отдельно лектор остановился на основаниях обжалования приказа о проведении проверок в зависимости от их вида. Так, обжаловать приказ можно в случае, если:

— налогоплательщик с неопределенной степенью риска включен в план-график чаще, чем один раз в три календарных года, а с высокой степенью — чаще одного раза в календарный год;

— такая проверка не предусмотрена в плане-графике проведения плановых документальных проверок;

— план-график документальных плановых проверок на текущий год не был обнародован на официальном сайте налогового органа до 25 декабря года, предшествующего году проведения таких документальных проверок.

Также Дмитрий Лобан детально проанализировал основания отмены приказов о проведении документальной внеплановой проверки и о проведении документальной невыездной проверки.

«Не следует обосновывать иск при обжаловании действий, связанных с проведением камеральной проверки, неполучением до начала проверки от контролирующего органа решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) такого органа или направления на ее проведение, исходя из содержания пункта 76.1 Налогового кодекса (НК) Украины», — порекомендовал лектор.

Кроме того, г-н Лобан отметил, что обжалование налоговых уведомлений-решений (НУР) возможно, в том числе, и в случае подписания приказа о проведении проверки неуполномоченным лицом (с учетом требований пункта 20.4 НК Украины). В то же время он напомнил, что контролирующие органы обязаны обнародовать на официальном веб-сайте ГФС перечень уполномоченных лиц контролирующего органа (пункт 21.1.8 НК Украины).

«Не следует обжаловать в суде решение об отказе в регистрации налоговой накладной, если по жалобе на такое решение в течение десяти дней не направлено ни одно решение, поскольку, согласно пункту 56.23.4 НК Украины, такая жалоба считается удовлетворенной со следующего дня», — порекомендовал судья. Он пояснил это тем, что такое решение не несет правовых последствий для налогоплательщика.

Не следует обжаловать бездействие относительно нерассмотрения жалобы на такое решение в десятидневный срок. В отношении НУР действует срок в 20 дней со дня получения жалобы на принятое налоговым органом налоговое уведомление-решение. Также лектор сообщил, что не следует обжаловать денежное обязательство, самостоятельно определенное налогоплательщиком (пункт 56.11 НК Украины), и НУР которые считаются отозванными на основаниях, определенных пунктом 60.1 НК Украины.

Более детально о позиции судов по данной категории дел судья рассказал на примере последних постановлений Верховного Суда.