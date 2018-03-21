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II Legal Pharma & Medicine Forum: участники выясняли, оправдала ли себя международная закупка лекарственных средств

21 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
По словам спикеров, уже в этом году потребители медуслуг ощутят положительные перемены По словам спикеров, уже в этом году потребители медуслуг ощутят положительные перемены

Работу II Legal Pharma & Medicine Forum продолжило обсуждение ситуации в сфере международной закупки лекарственных средств. Модерировала дискуссию Галина Загороднюк, партнер, руководитель практики антимонопольного и конкурентного права МЮФ DLA Piper Украина. Внедрение системы международных закупок лекарств она назвала важной частью реформы системы здравоохранения.

Обзор текущего состояния в сфере закупок сделала Ольга Стефанишина, заместитель министра здравоохранения Украины. Она, в частности, отметила, что процесс, начатый четыре года назад, постепенно стабилизируется, и уже можно видеть позитивные результаты. «2018 год станет тем годом, когда пациенты увидят, что лекарства есть», — подчеркнула замминистра здравоохранения, отметив, что сейчас проводится аудит потребностей в лекарствах. Она также рассказала о планах запуска системы е-учета лекарственных средств, позволяющей отслеживать наличие лекарств в конкретных больницах.

Международные закупки лекарственных средств стали прорывом, — считает Светлана Панаиотиди, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины. Г-жа Панаиотиди подчеркнула важность и преимущества этой системы, которую, по ее мнению, необходимо сохранить. Она также рассказала о разработке рекомендаций по организации закупок лекарств на региональном уровне с целью обеспечения такого же уровня конкуренции, который достигнут в международных закупках.

Лана Синичкина, партнер, руководитель практики здравоохранения и фармацевтики, антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger, отвечая на вопрос, оправдала ли себя международная закупка лекарственных средств, начала с анализа ситуации до внедрения такой закупки. Она обратила внимание на такие факторы, как срыв закупок, монополию дистрибьюторов, невыполнение контрактов, коррупционную составляющую, некачественную подготовку тендерной документации и невыход участников на торги. Далее докладчик проанализировала сложности, связанные с внедрением международных закупок, провела сравнительный анализ закупок через Минздрав и закупок через международные организации, назвала преимущества, которые обеспечили международные закупки. А говоря о перспективах, она прокомментировала возможные сложности передачи закупок национальному агентству.

Зафар Юлдашев, координатор программы развития ООН (ПРООН) по проведению закупок, представил опыт его организации в проведении закупок лекарственных средств. Напомним, что ПРООН временно помогало Минздраву в организации закупок в 2015 году. Спикер рассказал, что именно делается в рамках этого проекта и с какими сложностями приходится сталкиваться на практике. «Сейчас большая часть контрактов подписываются непосредственно с производителями», — подчеркнул докладчик. Также г-н Юлдашев отметил, что проекты по организации международных закупок лекарств начинают реализоваться в других государствах, и в этой связи открываются новые возможности перед украинскими производителями.

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