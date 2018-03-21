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НБУ рассказал, как будут округляться суммы после отмены мелких монет

21 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Несмотря на проведение денежной реформы, гривна будет равна 100 копейкам Несмотря на проведение денежной реформы, гривна будет равна 100 копейкам

Национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек (далее — монеты мелких номиналов). Об этом сообщает сайт НБУ.

В то же время Нацинальній банк не станет изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как средство платежа (денежная единица Украины — гривна и в дальнейшем будет равна 100 копейкам). Вместе с тем с 1 июля 2018 года дополнительно наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 года №25 «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов».

С 1 июля 2018 года при отсутствии монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг будут проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными деньгами и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, который оформляется при возвращении средств в случае возврата товара, по таким математическим правилам:

1) сумма, которая заканчивается на 1–4 коп., округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0;

2) сумма, которая заканчивается на 5–9 коп., округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0.

«Национальный банк Украины ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов», – сообщается в официальном релизе.

Покупатель может и в дальнейшем рассчитываться монетами мелких номиналов, а продавец может выдать покупателю сдачу такими монетами.

При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, применяющие РРО, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до округления и после округления. Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины.

С полным текстом пресс-релиза можно ознакомиться по ссылке.

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