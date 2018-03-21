Дмитрий Доненко избран партнером АО ENGARDE

Партнеры адвокатского объединения ENGARDE избрали адвоката Дмитрия Доненка партнером фирмы своим решением от 16 марта 2018 года. Дмитрий Доненко присоединился к команде ENGARDE в 2010 году. Дмитрий специализируется в международном арбитраже, инвестиционном арбитраже, судебной практике и в корпоративном праве. Он выступает в качестве арбитра и представителя сторон в Венском международном арбитражном центре (VIAC), Арбитражном суде международной торговой палаты в Париже (ІСС), Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, в Лондонском международном третейском суде (LCIA) и в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма. Также адвокат Доненко защищает интересы доверителей в украинских судах.
Дмитрий принимает активное участие в организации и проведении международной конференции Kyiv Arbitration Days с момента ее основания в 2011 году.
В 2017 году международный справочник юридических фирм The Legal 500 назвал Дмитрия «юристом следующего поколения» в сфере разрешения споров.
Ирина Назарова, управляющий партнер «ENGARDE», поздравляя Дмитрия со вступлением в новую должностью сказала следующее: «Качество роботы Дмитрия признано клиентами и коллегами по юридическому рынку. В нашей команде он прошел путь от юриста до партнера и за это время сделал значительный вклад в развитие фирмы. От имени партнеров ENGARDE я искренне поздравляю Дмитрия с заслуженным достижением и желаю ему достижения новых профессиональных вершин».
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