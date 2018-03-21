Сегодня 21 марта 2018 года, 13:52

Дмитрий Доненко избран партнером АО ENGARDE

Партнер АО ENGARDE Дмитрий Доненко

Партнеры адвокатского объединения ENGARDE избрали адвоката Дмитрия Доненка партнером фирмы своим решением от 16 марта 2018 года. Дмитрий Доненко присоединился к команде ENGARDE в 2010 году. Дмитрий специализируется в международном арбитраже, инвестиционном арбитраже, судебной практике и в корпоративном праве. Он выступает в качестве арбитра и представителя сторон в Венском международном арбитражном центре (VIAC), Арбитражном суде международной торговой палаты в Париже (ІСС), Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, в Лондонском международном третейском суде (LCIA) и в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма. Также адвокат Доненко защищает интересы доверителей в украинских судах.

Дмитрий принимает активное участие в организации и проведении международной конференции Kyiv Arbitration Days с момента ее основания в 2011 году.

В 2017 году международный справочник юридических фирм The Legal 500 назвал Дмитрия «юристом следующего поколения» в сфере разрешения споров.

Ирина Назарова, управляющий партнер «ENGARDE», поздравляя Дмитрия со вступлением в новую должностью сказала следующее: «Качество роботы Дмитрия признано клиентами и коллегами по юридическому рынку. В нашей команде он прошел путь от юриста до партнера и за это время сделал значительный вклад в развитие фирмы. От имени партнеров ENGARDE я искренне поздравляю Дмитрия с заслуженным достижением и желаю ему достижения новых профессиональных вершин».