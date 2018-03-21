Сегодня 21 марта 2018 года, 17:17

Отсутствие у контрагентов материальных и трудовых ресурсов не может служить аргументом для получения необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком

Отсутствие у контрагентов юридического лица материально-технических и трудовых ресурсов ставит под сомнение реальность осуществления хозяйственных операций с такими компаниями и, как следствие, право налогоплательщика на внесение сумм налогов в сумму налогового кредита. Именно такой позиции придерживался Верховный Суд Украины (ВСУ) в 2016 году, о чем свидетельствует правовой вывод, изложенный в постановлении от 6 декабря 2016 года по делу №21-1440а16.

Но уже в марте 2017 года ВСУ уточнил свою позицию (постановление от 14 марта 2017 года по делу № 21-1513а16), указав на то, что даже при условии отсутствия достаточных мощностей предприятия доказать реальность сделки можно, если первичные документы будут не только подтверждать факт сделки, но и раскрывать суть, внутреннюю сторону хозяйственных операций, их действительность, экономическую выгоду (оправданность, риск) и деловую цель.

Окончательную точку в этом вопросе, как представляется, поставил Верховный Суд (ВС) в постановлении от 27 февраля 2018 года по делу №220118, в котором коллегия судей Кассационного административного суда ВС указала, что отсутствие у контрагентов истца материальных и трудовых ресурсов не исключает возможности реального выполнения им хозяйственных операций и не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды покупателем, поскольку привлечение работников возможно по договорам гражданско-правового характера, аутсорсинга и аутстаффинга (аренда персонала). А основные и транспортные средства могут находиться у поставщика на праве аренды или лизинга.

Более подробно об аргументации выводов Верховного Суда можно ознакомится в статье «Контраргумент» в газете «Юридическая практика» №12/1056 от 20 марта 2018 года.