Сегодня 21 марта 2018 года, 15:34

Представители ВСП указали в отчете, на сколько в 2017 году увеличилось количество кадровых решений

На официальном сайте Высшего совета правосудия размещена статистически-аналитическая информация о результатах основных направлений деятельности Совета за 2017 год.

В отчетных ведомостях, в частности, указано, что в 2017 году было принято 857 решений о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей. Для сравнения: в 2016 году принято 202 решения о внесении Президенту Украины представлений о назначении кандидатов на должности судей, то есть на 655 решений (или на 324%) больше.

В 2017 году по результатам рассмотрения материалов об увольнении судей на общих основаниях ВСП принял 405 решений об увольнении судьи от должности.

Во исполнение принятых решений Совет внес Президенту Украины десять представлений об откомандировании 70 судей в другой суд того же уровня и специализации.

Дисциплинарными палатами Высшего совета правосудия в 2017 году принято 345 решений об открытии дисциплинарных дел в отношении 396 судей.

По результатам рассмотрения дисциплинарных дел принято 91 решение о привлечении 96 судей к дисциплинарной ответственности.

В течение указанного периода по представлению дисциплинарной палаты Высшим советом правосудия принято 15 решений об увольнении 15 судей с должностей.

В 2017 году в ВCП поступило 330 сообщений о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Больше всего сообщений о вмешательстве поступило от судей местных судов — 257 сообщений, 69 сообщений поступило от судей апелляционных судов, 4 сообщения — от судей высших судов.

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