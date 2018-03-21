Сегодня 21 марта 2018 года, 13:52

Актом о невозможности проведения проверки фиксируется лишь факт наличия препятствий для осуществления налогового контроля — Ирина Педь, лектор LHS

Последний день блока «Налоговые проверки в 2018 году» модуля налоговой практики Legal High School начался лекцией Ирины Педь, управляющего партнера Экспертной группы S&D, судебного эксперта-экономиста, д.ю.н. Лектор рассказала об особенностях оформления результатов проверки и типовых нарушениях в этой сфере.

Ирина Педь отметила, что каждый вид проверки имеет свои особенности оформления и обжалования. В частности, она напомнила, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины существует два вида документов, которые подтверждают факт проведения или непроведения проверки: акт и справка. Результатом такого вида проверки, как электронная проверка, может быть только справка, поскольку это особый вид проверки, который не предусматривает вынесения акта.

Детально лектор проанализировала особенности оформления акта проверки и назвала сроки его направления налогоплательщику. Она напомнила, что акт проверки представляет собой служебный документ, подтверждающий факт проведения документальной проверки и отображающий ее результаты. Но самой важной функцией акта проверки для налогоплательщика является то, что он служит носителем доказательственной информации о выявленных нарушениях. «Это самое важное доказательство на стадии судебного разбирательства», — уверена г-жа Педь.

Акт проверки не является предметом обжалования в административном процессе, обратила внимание слушателей спикер.

Также лектор сообщила, что очень часто заключения, содержащиеся в акте проверки в отношении одного налогоплательщика, налоговые органы применяют в качестве доказательственной базы в отношении их контрагентов. Такой механизм неприемлем, а соответствующие выводы можно делать лишь на основании налоговых уведомлений-решений, которые и влекут правовые последствия для налогоплательщиков.

Говоря об актах о невозможности проведения проверки, Ирина Педь привела в пример судебную практику, подтверждающую, что в таком акте фиксируется лишь факт наличия препятствий для осуществления налогового контроля.

В то же время, по словам лектора, необходимо помнить, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины сроки оформления результатов проверки весьма ограничены. Она рассказала и о хитростях, к которым прибегают представители налоговой, если не успевают составить документы и направить их в установленные сроки налогоплательщикам. Речь идет о случаях, когда плательщик налога получает конверт с чистыми листами. Ирина Педь порекомендовала при получении подобных конвертов вскрывать их только при представителях почтовой службы, что в свою очередь позволит зафиксировать факт ненаправления акта проверки налогоплательщику.

На примерах свежей судебной практики Ирина Педь рассказала о нюансах обжалования результатов проверки.