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ВККС допустила 219 кандидатов к участию в конкурсе в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

По результатам рассмотрения документов, поданных от 234 кандидатов для участия в конкурсе в Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд), Высшая квалификационная комиссия судей Украины допустила 219 кандидатов. Из них 94 женщины и 125 мужчин.

Об этом сообщила член Комиссии Татьяна Шилова во время Межрегионального судебного форума «Высшая квалификационная комиссия: кадры решают все!», который состоялся 19 марта 2018 года в с.Подгорцы Киевской области, передает пресс-служба Комиссии.

Татьяна Шилова также отметила, что 14 кандидатам было отказано в принятии документов, в отношении одного кандидата рассмотрение вопроса отложено.

Напомним: согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» кандидат может участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности через год после принятия решения о его результатах на последнем конкурсе. «После длительных обсуждений Комиссия приняла решение допустить к конкурсу в IP-суд кандидатов, участвовавших в конкурсе в Верховный Суд. Однако их результаты в этом конкурсе приниматься во внимание не будут», — отметила член ВККС.

Она добавила, узкоспециализированные экзаменационные вопросы имеют большое значение — в суде должны работать специалисты со знаниями права в сфере интеллектуальной собственности.

К созданию тестовой базы конкурса и анализа задач были привлечены специалисты из Национальной школы судей и Института интеллектуальной собственности.

Конкурсная процедура подобна конкурсу в ВС. Все кандидаты пройдут специальную проверку уполномоченными органами, сдадут экзамены, психологические тесты, а также пройдут собеседования с членами ВККС по результатам анализа досье.