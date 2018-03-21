Сегодня 21 марта 2018 года, 12:09

Практические аспекты реализации медицинской реформы — в фокусе внимания II Legal Pharma & Medicine Forum

Спикеры сосредоточились на вопросах пореформенной конфигурации системы здравоохранения, первом опыте автономизации учреждений здравоохранения

Реформаторские процессы в нашем государстве уже давно влияют на конфигурацию юридического рынка. Медицинская реформа не исключение — появился ряд новых юридических вопросов, связанных со статусом медицинских учреждений, новым смыслом наполняются права пациентов. Работа юридических компаний сосредоточена не только на сопровождении фармацевтического бизнеса. О новых медицинских инструментах в руках людей, которые хоть и не давали клятвы Гиппократа, но верны верховенству права, дискутировали на II Legal Pharma & Medicine Forum, организованном газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер мероприятия — МЮФ DLA Piper Украина.

Открыло форум обсуждение новой пореформенной инфраструктуры системы здравоохранения. Участники дискуссии: Александр Ябчанка, советник и.о. министра здравоохранения Украины, Алексей Шершнев, генеральный директор медицинской компании ilaya, Оксана Кушнир, руководитель юридического отдела медицинской группы компаний ADONIS, Артем Михайлюк, СЕО электронной медицинской системы Hеlsi. Модератором выступил Александр Вознюк, партнер ЮФ Asters. Спикеры сосредоточились на вопросах пореформенной конфигурации системы здравоохранения, первом опыте автономизации учреждений здравоохранения, финансовой стороне медицинской реформы и доступности медицинских услуг, Александр Ябчанка рассказал о позиции Министерства здравоохранения в вопросах финансирования медучреждений и реальной реализации прав пациентов на медицинскую помощь. Он также прокомментировал практический аспект автономизации клиник, отметив, что эксперті при участии Минздрава подготовили методические рекомендации автономизации и запуска «первички». А комментируя вопрос сооплаты медицинских услуг, г-н Ябчанка отметил, что он имеет в основном политический характер, при этом сама идея сооплаты находит поддержку как со стороны пациентов, так и со стороны медучреждений.

Алексей Шершнев проанализировал вопросы финансирования здравоохранения в контексте проводимой реформы, обратив внимание на отличия подходов частных и автономных клиник, а также привел пример финансовой модели американской клиники, адаптированной к украинским реалиям.

Об оформлении отношений между пациентами и медицинскими учреждениями говорила Оксана Кушнир. По ее словам, на практике у юристов возникает множество вопросов. Она, в частности, рассказала о нюансах получения информированного согласия пациента и «условности» это документа для суда в случае возникновения спора. Более высокий уровень защиты клиники может обеспечить расширенное добровольное информированное согласие по отношению к каждой манипуляции. Для этих целей тоже могут быть использованы расширенные договоры об оказании медицинских услуг.

В завершение сессии выступил Артем Михайлюк. Он также говорил о финансовых аспектах медицинской реформы, необходимых стандартах коммуникации, обратил внимание на необходимость внедрения IT-решений и обеспечения защиты информации о пациентах.

Участники дискуссии обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития частной медицины в Украине.

Далее участники II Legal Pharma & Medicine Forum сосредоточатся на правовой составляющей международной закупки лекарственных средств и производства лекарственных средств в Украине и на актуальных вызовах в фармацевтической индустрии (вопросы налогов, конкуренции, комплаенса и рекламы).