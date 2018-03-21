Сегодня 21 марта 2018 года, 13:52

Впервые в Украине потребители получили компенсацию за некачественное электроснабжение

Впервые в Украине около тысячи потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает «Экономическая правда».

Нацкомиссия сообщает, что впервые в Украине 913 потребителей получили в 2017 году компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению на общую сумму 116 950 грн от восьми облэнерго.

Из них 90% компенсаций предоставлено ПАО «Одессаоблэнерго» и ЧАО «Киевоблэнерго».

Так, 428 потребителей «Одессаоблэнерго» в прошлом году получили 67 800 гривен компенсации, а 380 потребителям «Киевоблэнерго» компенсировали 38 100 гривен.

«В то же время в 2017 году должны были получить компенсации почти 120 000 потребителей. Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению или предоставления недостоверной информации в формах отчетности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вопрос о компенсациях еще 120 тыс. потребителям будет решен после проверок Нацкомиссии.

«Учитывая указанное, Регулятор в 2018 году при проведении проверок облэнерго особое внимание будет уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушений компании обяжут предоставить потребителям компенсации в двойном размере», — сообщает пресс-служба.