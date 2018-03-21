Сегодня 21 марта 2018 года, 13:52

Суд, санкционируя обыски, должен был оценить ходатайства следователя на соответствие главным процессуальным требования — Д.Бугай о деле «Новой Почты»

Компании следует воспользоваться возможностями закона «маски-шоу стоп» и ознакомиться с записями рассмотрения ходатайств в суде, отмечает Денис Бугай

Как известно, Главным следственным управлением при процессуальном руководстве Департамента процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Новая Почта». В пятницу, 16 марта с.г., были проведены обыски в помещениях компании в Киеве и еще пяти городах. Согласно позиции ГПУ, должностные лица «Новой Почты» причастны к уклонению от уплаты налогов. Следствие ведется по части 2 статьи 364, части 3 статьи 212 УК Украины.

Уже 19 марта 2018 года состоялась встреча Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с совладельцем группы компаний «Новая Почта» Вячеславом Климовым. Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков нарушения выявлены не были. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании «Пост Финанс» будут возвращены. Юридическая служба группы компаний «Новая Почта» ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу, сообщалось на сайте компании.

Наблюдая за ситуацией, процессуальные аспекты этого дела прокомментировал адвокат, партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай:

«Тяжело давать оценку законности действий правоохранителей, не видя ни одного конкретного процессуального документа, где отображена фабула производства, а также действия и решения стороны обвинения.

Тем не менее суд, санкционируя проведение обысков, должен был оценить ходатайства следователя на предмет соответствия главным процессуальным требования, в первую очередь наличие оснований для проведения обысков, наличие связи отыскиваемых вещей и документов с преступлением, а также невозможность получить их в добровольном порядке.

Как показывает практика, следственные судьи игнорируют такие требования, и это неправильно.

Подтверждением стали слова собственников ООО «Новая Почта», которые утверждают, что не получали ни одного запроса от следователей. В свою очередь, согласно Единому реестру судебных решений, правоохранители не предпринимали попыток получить временный доступ к вещам и документам ООО «Новая Почта».

Конечно, в данном случае следует воспользоваться возможностями закона «маски-шоу стоп», ознакомиться с записями рассмотрения ходатайств в суде и понять, что же происходило за «закрытыми дверями» Печерского районного суда г.Киева».