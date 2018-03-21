НБУ в очередной раз определил перечень системно важных банков

ПАО КБ «Приватбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО «Ощадбанк» определены системно важными банками на 2018 год. Это предусмотрено решением правления Национального банка Украины №161-рш от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели такой статус и в течение 2016—2017 годов, отмечается на сайте НБУ.
Системно важный банк — термин в законодательстве многих стран мира, применяемый к банкам, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.
К системно важным банкам НБУ может предъявлять повышенные требования, в частности, касающиеся нормативов ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного банка подразумевает особый режим надзора за банком.
Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 года №863.
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