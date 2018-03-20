Сегодня 20 марта 2018 года, 20:47

Ошибки, допущенные в ходе проведения проверки, влекут за собой как финансовые, так и временные затраты, констатировала Лариса Антощук

Об алгоритме поведения и типичных нарушениях при проведении налоговых проверок, а также о мерах оперативного регулирования слушателям Школы налоговой практики Legal High School рассказала Лариса Антощук, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law.

Общее впечатление после анализа статистики налоговых проверок за последние три года следующее: проверок стало меньше (возможно, это связано с действием моратория на проведение проверок малого и среднего бизнеса), а налоговый эффект от них значительно увеличился (почти втрое) по сравнению с прошлым годом. Например, по результатам проверок в 2016 году ГФС доначислила бизнесу 6 млрд грн, а уже в 2017 году показатель доначислений составил 16 млрд грн.

Лариса Антощук уверена, что работа юристов на этапе проведения налоговой проверки очень ответственная, поскольку «цена вопроса» результата проверки бывает слишком высокой.

Объясняя, почему такие дела действительно дорогие, лектор сказала, что судебный сбор в таких случаях составляет 1,5% от цены иска. В цену иска, например, входят все суммы налоговых уведомлений-решений: как доначисления и штрафные санкции, так и суммы, уменьшающие размер налогового кредита по НДС, отрицательного значения налога на прибыль и т.п.

Не все юристы соглашаются с позицией судей относительно того, что спор об обжаловании налоговых уведомлений-решений является спором имущественного характера, и приводят при этом достаточно серьезные аргументы, а если спор неимущественного характера, соответственно, судебный сбор будет взиматься в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Длительность рассмотрения дела в суде может быть различной: например, встречались ситуации (после 2015 года), когда дело в суде первой инстанции рассматривалось по письменному производству 2,5 года, а в 2017 году был случай, когда с момента подачи искового заявления до его рассмотрения в третьей инстанции прошло всего восемь месяцев.

Лектор отметила: стоит помнить о статье 212 УК Украины, касающейся уклонения от уплаты налогов. Если в результате налоговой проверки возникают доначисления на сумму более 850 тыс. грн., то это угроза открытия уголовного производства. Но в последние два года ситуация не столь критическая: только одна десятая часть дел. инициированных по статье 212 УК Украины, доходит до суда, ведь очень трудно установить наличие умысла в действиях субъектов.

При проведении проверки лектор советует пользоваться определенным алгоритмом. В самом начале стоит проверить полномочия инспектора и основания для проведения проверки (можно требовать служебное удостоверение, направление на проверку, копию приказа). Необходимо обратить внимание на реквизиты документов, к тому же в таких случаях не допускается использование факсимильной подписи. Также следует вести так называемый журнал проверки — он может пригодиться при выстраивании стратегии защиты в суде.

При проведении проверки Лариса Антощук советует предоставить инспектору отдельную комнату, необходимые документы и информацию, а также назначить конкретного человека для работы с ним.

Среди основных ошибок, допускаемых в ходе проведения проверки, лектор назвала предоставление ограниченной информации и первичных документов, предоставление непереведенных документов или нелегализованных справок, предоставление доступа к внутренним программам ведения учета компании и др.