Сегодня 20 марта 2018 года, 20:47

LHS: О проверках валютного законодательства слушателям рассказал Владимир Рак, советник, руководитель налоговой практики ЮК MORIS GROUP

Своим опытом работы в сфере проверок валютного законодательства со слушателями Школы налоговой практики Legal High School поделился Владимир Рак, советник, руководитель налоговой практики ЮК MORIS GROUP.

Сегодня остро стоит вопрос относительно сроков возврата валютной выручки по экспертным контрактам и сроков возврата валютного товара, за который была произведена оплата или аванс. Сроки валютных расчетов по экспортным и импортным контрактам составляют 180 календарных дней, отчисляются с момента таможенного оформления (для экспортных операций) или авансовой оплаты (для импортных операций). Нарушение резидентами соответствующих сроков влечет за собой взыскание пени.

Лектор указал, что в настоящее время валютный вопрос в Украине регулируется пятью нормативно-правовыми актами, и перечислил операции, попадающие под валютный контроль (экспортные операции по поставке товара, импортные операции резидентов, осуществляемые на условиях отсрочки поставки и т.д.). По словам лектора, такой контроль не распространяется на операции, связанные с экспортом услуг (кроме транспортных и страховых), прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав, импортные операции, осуществляемые на условиях постоплаты).

Рассказывая о полномочиях обслуживающих банков при осуществлении валютного контроля, Владимир Рак отметил, что на банки возложены функции надзора и контроля. Как правило, банки осуществляют договорное обслуживание клиентов — резидентов Украины по хозяйственным договорам и в соответствии с Инструкцией №136 предоставляют налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений в случае непоступления в установленные сроки выручки или товаров. В следующем отчетном месяце информация об этих нарушениях уже не подается.

Полномочия фискальных органов при осуществлении валютного контроля заключаются в контроле проведения в предусмотренные законодательством сроки расчетов в иностранной валюте. Органы доходов и сборов вправе по результатам документальных проверок взимать с резидентов пеню. Банк уведомляет налоговый орган, тот отправляет плательщику запрос, а плательщик должен объяснить, почему нарушил сроки валютных расчетов. В таких ситуациях возможно и проведение внеплановой налоговой проверки, по результатам которой составляется акт и начисляется пеня.

Лектор отметил, что обращение в экспертно-кредитное агентство с заявлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении нерезидентом его денежных обязательств по экспортному контракту — очень интересный механизм, однако он не работает: есть необходимое законодательство, но не создано само экспертно-кредитное агентство. Не совсем понятны и задачи агентства в сфере страхования, так как в конкретных случаях экспертно-кредитное агентство должно погашать задолженность за нерезидента. Оно не может страховать экспорт товаров, а будет страховать только экспорт готовой продукции.

А вот решение суда или арбитража о взыскании задолженности с нерезидента Владимир Рак назвал действенным инструментом.

В ходе лекции также говорилось о форс-мажорных обстоятельствах, подтвержденных сертификатом ТПП. С такими обстоятельствами сталкиваются компании, осуществляющие деятельность на территории проведения АТО. Как показывает судебная практика, такие компании освобождаются от ответственности за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности.

По словам лектора, с принятием законопроекта «О валюте» кардинально изменится законодательство о валютном контроле. Сроки валютных расчетов будут устанавливаться НБУ. Также законодатель решил исключить положения об экспертно-кредитном агентстве, поскольку такой институт до сих пор не заработал.