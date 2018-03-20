Сегодня 20 марта 2018 года, 19:04

Еще год назад практически каждую налоговую проверку можно было сравнить с уголовным производством, подчеркнул Евгений Петренко, партнер МПЦ EUCON

Об уголовно-правовом аспекте налоговых проверок и ответственности сотрудников налоговых органов слушатели Школы налоговой практики Legal High School узнали из лекции Евгения Петренко, партнера Международного правового центра EUCON.

Лектор отметил, что административное обжалование с точки зрения открытости ничем не отличается от судебного процесса. Однако когда субъект приходит в налоговый орган с целью рассмотрения жалобы, взяв с собой видеокамеру, то к нему относятся как к человеку, который уже нарушает статью 56 НК Украины. Поэтому стоит обосновывать открытость процесса и возможность его видеофиксации. Публичность определенным образом дисциплинирует налоговые органы.

Этап открытости важен: часто должностные лица его нивелируют, и тогда это можно использовать в суде, написав, к примеру, жалобу, касающуюся нарушение ваших прав как налогоплательщика на возможность открытого разбирательства. Самая распространенная административная ответственность, как правило, за непредоставление информации. Проблема в том, что после составления протокола и направления материалов в суд налоговый орган будет делать все, чтобы соответствующий протокол не рассматривался в течение долгого времени, а производство было закрыто в связи с окончанием сроков.

Лектор констатировал, что такой инструмент, как обращение в советы адвокатов регионов с заявлениями о привлечении к административной ответственности должностных лиц, не предоставляющих соответствующую информацию, не всегда является действенным, поскольку позиция совета не всегда может совпадать с вашей.

Порядок оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и их рассмотрения контролирующими органами — единственный документ, который детально регламентирует эту процедуру. Данный Порядок предусматривает обязанность доказывания правомерности и необходимости принятия налоговых уведомлений-решений (НУР) именно контролирующим органом, но на практике происходит по-другому. И это можно использовать, уверен Евгений Петренко.

Последними изменениями, внесенными в Порядок, на законодательном уровне была предусмотрена возможность подачи ходатайства о публичном рассмотрении жалобы. Разработали даже образец ходатайства о проведении такого рассмотрения.

Что касается оформления результатов документальной проверки, то следует сказать, что в 99% случаях сотрудники контролирующих органов игнорируют обязанность внесения в акт всех запросов, осуществленных во время проверки. Суд, принимая решение об отмене НУР, часто ссылается на отсутствие указанных в акте проверки определенных документов: актов, справок, объяснений и т.д. Более того, если дело оказывается в уголовной плоскости, такие справки становятся доказательствами и будут оцениваться следователем.

По словам Евгения Петренко, самодостаточным основанием для внесения в ЕГР сведений о совершении уголовного преступления является акт налоговой проверки, также основаниями могут стать рапорт инспектора о выявлении признаков преступления в действиях должностного лица, заключение специалиста и в самую последнюю очередь — полученная информация следователем из сети интернет.

Когда действия того или иного должностного лица начинают анализироваться на предмет бездействия или незаконной деятельности, это немного «дисциплинирует» последнего. Но, несмотря на то что законодательство предусматривает все виды ответственности, самым действенным из них является именно уголовная.