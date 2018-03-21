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«Адвокатам нужно готовиться к решительным переменам в профессиональной жизни» — Людмила Волкова, управляющий юрист МЮФ Kinstellar

21 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

«В судебной системе происходят однозначно позитивные, хотя и непростые изменения. Но судебная реформа — это не реформа одного лишь суда. Неслучайно сегодня в Конституции Украины в разделе правосудия указаны суд, прокуратура, адвокатура», — подчеркивает Людмила Волкова, в недавнем прошлом судья, член Совета судей Украины, а сейчас — управляющий юрист киевского офиса МЮФ Kinstellar. По ее мнению, теперь, когда завершается обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (новая редакция), адвокатам нужно готовиться к решительным переменам в профессиональной жизни и к новой роли в правовой системе в целом. «После того как в судебной системе стали применяться новые прозрачные — на основе квалификационного оценивания — кадровые процедуры, после создания в результате конкурсных процедур нового Верховного Суда, после вступления в силу новых процессуальных кодексов адвокатура должна сделать новый рывок в своем развитии, как это уже однажды было в начале 90-х годов», — рассказала юрист.

Больше о достижениях и дальнейших целях судебной реформы, а также о возможностях юридического бизнеса для помощи в их реализации читайте в интервью Людмилы Волковой («Юридическая практика» №12 от 20 марта 2018 года).

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Комментарии:»

Людовик 21 марта 2018 года 11:41 #

Тобто, адвокатів, за аналогією з суддями, чекає непрозоре кваліф. оцінювання, замовні ради доброчесності, розподіл на різні групи за придуманими (надуманими) ознаками, дискримінація тощо?

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