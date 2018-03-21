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Прокуратура сообщает о задержании на взятке чиновника из КП «Киевпасстранс»

21 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Руководитель одного из структурных подразделений «Киевпасстранс» требовал и получил от представителя частного предприятия взятку в сумме 165 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева, передает «УП».

Отмечается, что эти средства чиновник требовал за принятие мер по возврату принадлежащего коммерческой структуре имущества и исполнение собственных долговых обязательств.

Руководителя задержали на рабочем месте непосредственно «во время перечисления оговоренной суммы средств».

Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

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