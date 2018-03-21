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Определен суд, который будет слушать апелляционную жалобу прокуратуры по делу Руслана Коцабы

21 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

14 марта 2018 года коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области о направлении уголовного производства по обвинению журналиста Руслана Коцабы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 1 статьи 114-1 УК Украины из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области удовлетворено, уголовное производство направлено на рассмотрение в Апелляционный суд Львовской области.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

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