Сегодня 21 марта 2018 года, 10:27

Определен суд, который будет слушать апелляционную жалобу прокуратуры по делу Руслана Коцабы

14 марта 2018 года коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области о направлении уголовного производства по обвинению журналиста Руслана Коцабы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 1 статьи 114-1 УК Украины из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области удовлетворено, уголовное производство направлено на рассмотрение в Апелляционный суд Львовской области.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».