Сегодня 21 марта 2018 года, 12:09

Chambers Europe предоставил рекомендации ведущим юрфирмам и юристам Украины

В украинской директории недавно обнародованного справочника Chambers Europe 2018 года содержится информация примерно о четырех десятках юридических фирм, практикующих в 13 направлениях практики.

При этом только одна украинская юрфирма — Sayenko Kharenko отмечена во всех исследованных практиках. По 12 рекомендаций — в активе АО Arzinger, ЮФ Asters и ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», в 11 номинациях рекомендован киевский офис МЮФ Baker McKenzie. Юридические фирмы AVELLUM и Aequo получили по 9 рекомендаций. Отметим, что Baker McKenzie и Sayenko Kharenko названы в первой группе рекомендуемых юрфирм в пяти практиках каждая.

Больше о рекомендациях Chambers Europe читайте в статье «Советы Европы» («Юридическая практика» №12 от 20 марта 2018 года).