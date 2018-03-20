Сегодня 20 марта 2018 года, 19:04

ВСП отменил решение дисциплинарной палаты Совета о привлечении к ответственности судей КААС В.Мацедонской, В.Алименко, И.Личевецкого

Сегодня Высший совет правосудия рассмотрел жалобы судей Киевского апелляционного административного суда Виктории Мацедонской, Владимира Алименко, Игоря Личевецкого; представителя судей Высшего административного суда Украины Сергея Горбатюка, Анатолия Еремина — адвоката Ростислава Кравца на решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 5 октября 2017 года.

Дисциплинарное дело было инициировано по жалобам адвоката Инны Костюченко, поданным в интересах Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Предмет жалоб — нарушение судьями КААС норм процессуального права при вынесении 21 июля 2016 года постановления о частичном удовлетворении апелляционной жалобы и, соответственно, о частичном удовлетворении иска по делу №826/10834/14; нарушение судьями ВАСУ норм процессуального права при вынесении 30 июля 2016 года определения об оставлении кассационных жалоб без удовлетворения, а постановления КААС — без изменений.

Рассмотрев материалы дисциплинарного дела, дисциплинарная палата ВСП пришла к заключению, что по результатам нового рассмотрения дела №826/10834/14 судьи Личевецкий, Мацедонская и Алименко приняли немотивированные судебные решения, а судьи Еремин, Горбатюк и Кравцов во время пересмотра дела в кассационном порядке также не дали надлежащей оценки постановлению суду апелляционной инстанции. Палата приняла решение привлечь судей Викторию Мацедонскую, Владимира Алименко, Игоря Личевецкого, Сергея Горбатюка и Анатолия Еремина к дисциплинарной ответственности на основании подпункта «б» пункта 1 статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и применила к ним дисциплинарное взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу на протяжении одного месяца. Дисциплинарное дело в отношении судьи Кравцова было закрыто (29 августа 2017 года он был уволен с должности судьи).

На сегодняшнем заседании ВСП докладчик по этому вопросу, глава ВСП Игорь Бенедисюк в своем докладе отметил, что решение дисциплинарной палаты и решение ВСП, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решение дисциплинарной палаты, должны содержать ссылки на определенные законом основания дисциплинарной ответственности судьи и мотивы принятия соответствующих заключений; основания дисциплинарной ответственности и мотивы их принятия должны касаться исключительно действий судьи, а не оценки содержания принятого судебного решения. В то же время анализ решения первой дисциплинарной палаты ВСП дает основания для заключения, что дисциплинарная палата вышла за пределы своих полномочий, поскольку мотивация касается законности и обоснованности постановления суда апелляционной инстанции и определения суда кассационной инстанции. Он считает, что дисциплинарная палата фактически предоставила оценку указанным судебным решениям, а не действиям судей во время принятия решений. Г-н Бенедисюк напомнил, что судебные решения не могут быть пересмотрены другими органами или лицами за пределами судопроизводства, за исключением разве что амнистии и помилования. «Как гражданин я также мог бы не согласиться с принятыми решениями суда апелляционной и кассационной инстанции, однако считаю, что пересмотр мотивов принятых решений не является полномочиями дисциплинарной палаты», — добавил к изложенному докладчик.

После заслушивания пояснений судей КААС Виктории Мацедонской, Владимира Алименко, Игоря Личевецкого, адвоката Ростислава Кравца, заявительницы Инны Костюченко и представителя Фонда Юрия Шевченко и совещания Высший совет правосудия отменил решение Первой дисциплинарной палаты от 5 октября 2017 года и закрыл дисциплинарное производство.