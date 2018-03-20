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Сегодня 20 марта 2018 года, 19:04

Парламентарии предлагают создать Национальное бюро финансовой безопасности

Предполагается, что бороться с финансовыми преступлениями будут с помощью информационно-аналитической работы

Внесен проект Закона о Национальном бюро финансовой безопасности Украины №8157. Разработчиками выступила группа народных депутатов Украины во главе с Ниной Южаниной.

Ожидается, что данный орган будет расследовать и предотвращать преступления в налоговой, таможенной и бюджетной сферах. При этом в его состав будут входить как силовые подразделения, так и информационно-аналитические.

Согласно проекту, Национальное бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ) является государственным правоохранительным органом, который на основании криминального анализа и анализа рисков обеспечивает устранение угроз финансовой безопасности государства, в том числе путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений, отнесенных к его подследственности, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичным финансам, а также предотвращение их совершения в будущем.

НБФБ образуется в соответствии с настоящим Законом и подотчетно Верховной Раде Украины и Президенту Украины.

Согласно статье 5, задачами НБФБ являются:

1) сбор и систематизация информации в сфере публичных финансов;

2) выявление зон рисков в сфере публичных финансов путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

3) оценка рисков и угроз финансовой безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

4) составление прогнозов развития криминальных тенденций в экономике в целом и в сфере публичных финансов в частности и предотвращение их возникновения в будущем;

5) выявление преступных технологий, схем и механизмов преступной деятельности и закономерностей их функционирования, их раскрытие и расследование;

6) оценка действующего законодательства о наличии предпосылок создания схем преступной деятельности в сфере публичных финансов, в частности, в сфере налогообложения, разработка рекомендаций по внесению изменений в законодательство;

7) составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере публичных финансов;

8) борьба с преступностью в сфере налогообложения, таможенной и бюджетной сферах.

Независимость НБФБ в его деятельности гарантируется:

1) специальным статусом НБФБ, определением законом его общей структуры, финансирования, материально-технического и организационного обеспечения деятельности;

2) особым порядком конкурсного отбора, назначения и увольнения директора НБФБ, а также исчерпывающим перечнем оснований для прекращения его полномочий, определенным настоящим Законом;

3) конкурсными принципами отбора других работников НБФБ, их особым правовым статусом и социальной защитой, надлежащими условиями оплаты труда;

4) коллегиальным принятием наиболее важных решений коллегиями органов НБФБ;

5) запретом незаконного вмешательства в реализацию полномочий НБФБ и его работников;

6) определенными законом средствами обеспечения личной безопасности работников НБФБ, их близких родственников, имущества;

7) другими средствами, предусмотренными настоящим Законом.

Работники органа не могут быть членами партии или движения, преследующего политические цели. При этом членство работников НБФБ, которые заключили трудовой договор, в профсоюзах и других общественных объединениях, которые не имеют политических целей и являются неприбыльными, не запрещено.

Общая численность работников НБФБ не может превышать 4 тыс. человек. Для обеспечения выполнения возложенных на НБФБ задач образуются семь территориальных органов НБФБ.

В состав центрального аппарата и территориальных органов НБФБ входят аналитически-информационные подразделения, следственно-оперативные подразделения, подразделения собственной безопасности и подразделения обеспечения деятельности НБФБ.

Информация, получаемая НБФБ или собираемая работниками НБФБ, подлежит оценке на предмет ее достоверности и надежности источников ее происхождения. Такая оценка осуществляется на основании совокупности критериев по методологии, утвержденной приказом НБФБ. Во время реализации полномочий, определенных этим Законом, НБФБ обеспечивает сбор, накопление мультимедийной информации (фото, видео, звукозаписи) и биометрических данных (дактилокарточки, образцы ДНК и т.д.).

Структурные подразделения НБФБ в пределах своих полномочий наполняют и поддерживают в актуальном состоянии базы (банки) данных, входящих в аналитико-информационные системы НБФБ относительно:

1) заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях, поступивших в НБФБ;

2) актов проверок и справок, других материалов, связанных с такими актами и справками, поступивших от контролирующих органов;

3) составленных соответствующими подразделениями НБФБ аналитических продуктов;

4) выявленных уголовных и административных правонарушений, а также лиц, их совершивших;

5) розыска подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания за уголовные преступления, отнесенные к подследственности НБФБ;

6) лиц, задержанных по подозрению в совершении правонарушений (административное задержание, задержание лиц органами досудебного расследования, административный арест, домашний арест);

7) изъятых предметов и вещей, в том числе запрещенных или ограниченных в обороте, а также документов с признаками подделки, которые имеют индивидуальные (заводские) номера;

8) информации, формируемой в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Основные задачи аналитически-информационных подразделений описаны в статье 14. Также предусмотрены подразделения кибербезопасности, функции которых изложены в статье 30.

Как предусматривает статья 18, результатом работы аналитически-информационных подразделений являются аналитические продукты и информационные документы. Аналитический продукт — это результат аналитического исследования, проведенного с использованием массивов информации, содержащейся в базах данных НБФБ или в информационных ресурсах, доступ к которым имеет НБФБ, и других источниках, в том числе информации, которая содержится в заявлениях о совершении уголовного преступления, оформленных в письменной форме. Аналитический продукт создается исключительно детективом-аналитиком или группой детективов-аналитиков, которые непосредственно проводили соответствующее аналитическое исследование.

Основные задачи следственно-оперативных подразделений изложены в статье 19 проекта.

В центральном аппарате НБФБ и его территориальных органах образуются коллегии (статья 23).

Привлекать к дисциплинарной ответственности и заниматься периодической аттестацией будут специально созданные квалификационно-дисциплинарные комиссии органов НБФБ (статья 37 проекта). Членом такой Комиссии может быть лицо, имеющее высшее юридическое, и/или экономическое, и/или техническое образование.

Уголовный кодекс Украины дополняется несколькими статьями, следствие по которым будут вести представители НБФБ:

- статьей 191-1 «Присвоение, растрата или завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением»;

- статьей 222-2 «Мошенничество с налогом на добавленную стоимость».