Сегодня 20 марта 2018 года, 17:22

При предоставлении налоговым органом индивидуальной налоговой консультации часто не учитывается презумпция правомерности решений налогоплательщика — Ирина Швец, лектор LHS

Занятия в рамках модуля «Подготовка и проведение проверок» Школы налоговой практики Legal High School продолжила лекция заместителя начальника отдела обеспечения хозяйственной деятельности юридического управления ГУ ГФС в г.Киеве Ирины Швец. Лектор рассказала слушателям о том, как получать и использовать индивидуальную налоговую консультацию, на что необходимо обращать внимание при формулировании запроса.

В частности, по словам Ирины Швец, индивидуальные налоговые консультации играют важную роль: они не являются нормативными актами, но позволяют налогоплательщикам понимать позицию Государственной фискальной службы относительно большинства проблемных моментов в налогообложении и, как следствие, принимать нужные управленческие решения.

Налоговые консультации делятся на два вида: индивидуальные консультации и обобщающие. К первой группе относятся разъяснения контролирующего органа, предоставленные налогоплательщику относительно практического использования им отдельных норм налогового и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на фискальный орган. Такая консультация в обязательном порядке должна быть зарегистрирована в Едином реестре индивидуальных налоговых консультаций. «Это помощь контролирующего органа конкретному налогоплательщику относительно практического использования определенной нормы закона или нормативно-правового акта по вопросам администрирования, начисления и уплаты налогов и сборов», — резюмировала Ирина Швец.

Обобщенная налоговая консультация — это обнародованные позиции центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают формирование и реализуют государственную финансовую политику относительно использования отдельных норм налогового и другого законодательства.

При этом лектор обратила внимание, что налоговые консультации не имеют силы нормативно-правового акта, поэтому не могут конкурировать с другими решениями субъекта властных полномочий. Индивидуальная налоговая консультация не создает для налогоплательщиков каких-либо юридических последствий и не влияет на их права и обязанности.

Налоговую консультацию можно получить лишь на основании обращения налогоплательщика. А предоставляется она только в пределах компетенции контролирующего органа по вопросам администрирования, начисления и уплаты налогов и сборов. По словам Ирины Швец, многие поступающие в налоговые органы обращения остаются без рассмотрения, поскольку в них подняты вопросы, не касающееся налогового законодательства.

Обращение о получении налоговой консультации составляется в письменной форме и обязательно должно содержать:

— наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица;

— налоговый адрес, а также номер средства связи и в случае наличия электронный адрес;

— код ЕГРПО для юридических лиц или номер регистрационной учетной карты налогоплательщика для физического лица.

«Необходимо четко указывать, в чем состоит практическая необходимость получения налоговой консультации. Важно описать саму проблему и ситуацию со ссылкой на нормы законодательства, а также четко изложить вопросы, которые не понятны налогоплательщику и требуют ответа», — подчеркнула Ирина Швец.

Налоговая консультация может быть обжалована в суде, и в случае ее отмены судом налогоплательщику предоставляется новая консультация с учетом позиции суда.

«Налогоплательщик или налоговый агент, действующий в соответствии с налоговой консультацией, не освобождается от обязательства по уплате налоговых обязательств, установленных Налоговым кодексом, — речь идет только об освобождении от уплаты штрафных санкций и пени», — отметила Ирина Швец.

Оценивая позитивные и негативные стороны получения налоговой консультации, лектор отметила, к числу положительных относятся индивидуальный характер консультации и возможность ее использования конкретным налогоплательщиком в конкретной ситуации; кроме того, во время ее применения налогоплательщик освобождается от ответственности в виде начисления штрафных санкций и пени, а также может обжаловать приказ об утверждении обобщающей налоговой консультации, если считает, что были нарушены его права и обязанности, и, соответственно, получить новую консультацию.

«Негативный момент заключается в том, что при предоставлении налоговым органом индивидуальной налоговой консультации часто не учитывается презумпция правомерности решений налогоплательщика», — констатировала Ирина Швец.