Сегодня 20 марта 2018 года, 15:48

«Самый эффективный способ защиты от последствий налоговой проверки — это недопуск к проведению такой проверки» — Андрей Чехонадский на LHS

Как подготовить персонал компании к налоговой проверке и какие алгоритмы следует применять, рассказал слушателям Legal High School руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрей Чехонадский.

Свою лекцию Андрей Чехонадский начал с риторического вопроса: «Необходимо ли готовиться к налоговым проверкам?».

Львиная доля таких проверок завершаются установлением нарушения налогового и валютного законодательства и, как следствие, вынесением налогового уведомления-решения, отметил докладчик. По мнению Андрея Чехонадского, причина состоит в государственной политике: если инициируемая и проведенная проверка не заканчивается установлением в деятельности налогоплательщика ряда нарушений налогового, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, это говорит о недостатках работы проверяющих лиц и влечет за собой их ответственность. Независимо от тактики подготовки к контрольно-проверочным мероприятиям, если к вам уже пришли с проверкой и вы соблюдаете все выработанные бизнесом предписания относительно ее проведения, все равно в результате получаете акт проверки с установлением нарушений, констатировал г-н Чехонадский.

Лектор отметил, что в своей деятельности при определении налогоплательщиков, подлежащих проверке, фискальные органы руководствуются системой «Налоговый блок», введенной согласно приказу ГНС Украины № 290 от 8 октября 2012 года. «Если говорить простыми словами, этой системе известны все хозяйственные операции налогоплательщиков, по которым формировались налоговые выгоды, и перед проведением плановых или внеплановых проверок контролирующий орган уже знает, что в цепочке поставок есть налогоплательщик, который является с точки зрения контролирующего органа «сомнительным». Следовательно, как только налогоплательщик из реального сектора экономики начинает операции с «сомнительным» налогоплательщиком, к нему сразу приходят с проверкой фискальные органы», — обратил внимание Андрей Чехонадский. По словам спикера, контролирующий орган в акте о проведении проверки обязательно укажет, что операции с такими контрагентами являются сомнительными, в свою очередь налоговые выгоды, а именно — сформированный налоговый кредит и расходы по налогу на прибыль, отображены налогоплательщиком незаконно, с нарушением норм Налогового кодекса Украины, соответственно, в отношении него могут быть вынесены налоговые уведомления-решения.

Говоря о практических аспектах защиты, г-н Чехонадский рекомендовал не игнорировать стадию подачи возражений на акт проверки. Если в акте о проведении проверки инспекторы указали, что налогоплательщиком не предоставлены определенные первичные документы, то их обязательно необходимо предоставить в порядке подачи возражений на акт проверки.

В этом аспекте он обратил внимание на судебную практику, сформированную по данному вопросу, а именно — на постановление Верховного Суда от 24 января 2018 года по делу №802/2148/13-а, в котором суд пришел к выводу о необходимости отмены налогового уведомления-решения ввиду того, что неподанные на стадии проверки первичные документы были предоставлены на стадии подачи возражений на акт проверки, что свидетельствует о соблюдении налогоплательщиком положений НК Украины, кроме того, такие документы могут быть исследованы судом в ходе рассмотрения дела.

Также, по словам Андрея Чехонадского, следует проводить подготовительные мероприятия с персоналом предприятия. Нужно разъяснять работникам, что при проведении проверки ни в коем случае не следует подписывать какие-либо документы и даже говорить с представителями контролирующих органов, — поделился такими радикальными механизмами влияния на персонал предприятия лектор.

Но все же самым эффективный способом защиты от налоговой проверки, по мнению докладчика, является недопуск контролирующих органов к проведению проверки. В частности, об этом свидетельствует судебная практика, сформированная еще Высшим административным судом Украины и Верховным Судом Украины и уже применяемая Верховным Судом, а именно: в случае допуска контролирующего органа к проведению проверки судебное обжалование возможно лишь относительно нарушений, установленных такой проверкой.

На доводы коллег, что следствием недопуска проверяющего органа к проверке может стать арест счетов предприятия и фактическое блокирование его работы, Андрей Чехонадский привел примеры из свежей судебной практики. В частности, это постановление Верховного Суда от 14 марта 2018 года по делу №817/3875/14, в котором суд указал, что недопуск служебных лиц контролирующего органа к проведению проверки не является основанием для ареста денежных средств на счетах налогоплательщика, а таким основанием служит только налоговый долг.

Кроме того, в постановлении ВС от 13 марта 2018 года по делу №826/2992/17, суд отметил, что спор о праве — это когда налогоплательщик высказывает свое несогласие с тем или иным решением контролирующего органа, а административный арест активов при наличии спора о праве неприменим.