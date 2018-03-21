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Сегодня 21 марта 2018 года, 10:27

Генеральный партнер 2018 года

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности зампредседателя НБУ

Национальный банк Украины объявляет конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя Национального банка Украины, ответственного за руководство блоком «Расчетные операции».

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Главная задача заместителя председателя Нацбанка — обеспечение реализации миссии центрального банка путем развития, регулирования деятельности платежных и расчетных систем, управление системой денежного обращения и реализация внутренней трансформации регулятора.

Резюме вместе с мотивационным письмом принимаются до 2 апреля 2018 года.

Подробная информация о требованиях к кандидатам на должность размещена на сайте НБУ.

Требования к кандидатам предусмотрены статьями 10 и 20 Закона Украины «О Национальном банке Украины», уточнили на сайте регулятора.