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ЮФ EVRIS провела фестиваль по развитию таланта для студентов — T-Student Summit

20 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Маркетинг, бизнес, технологии и юриспруденцию объединили для студентов-юристов на этих выходных Маркетинг, бизнес, технологии и юриспруденцию объединили для студентов-юристов на этих выходных

На этих выходных, 17-18 марта 2018 года, состоялся первый специализированный фестиваль для студентов юридических факультетов T-Student Summit, организаторами которого выступила ЮФ EVRIS при поддержке Лиги студентов Ассоциации юристов Украины.

Уникальность мероприятия состоит в подходе к образовательному процессу будущих юристов. А именно — в создании платформы, где академические знания способствуют развитию таланта в различных областях экспертизы, отличных от юридических.

Как отмечают организаторы, будущее поколение — это поколение Т-юристов, которые оперируют знаниями в менеджменте, имеют аналитические способности, разбираются в технологиях и понимают, как управлять бизнес-процессами. То есть Т-юрист специализируется не только в юриспруденции — он умеет успешно применять навыки в нескольких сферах в различных комбинациях.

Двухдневная программа форума соответствовала именно такой концепции мероприятия: лекции были разделены на четыре блока: маркетинг, бизнес, технологии, юриспруденция.

Приглашенными спикерами выступили представители государственного сектора, бизнесмены, маркетологи и практикующие юристы, которых объединяет не просто пристрастие к юриспруденции, а нечто большее. Все они изучали юриспруденцию, однако не все выбрали именно ее своим призванием.

Первый день был посвящен темам маркетинга и бизнеса. Лекторы поделились мнениями о том, каким должен быть юрист в XXI веке, кто такие лидеры мнений, как с ними работать. Выяснили, для чего юрфирме нужен маркетолог, и сформировали пять шагов к построению собственного бренда.

О том, как соприкасаются юриспруденция и технологии, рассказали эксперты во второй день мероприятия.

Акцентировалось внимание на влиянии инноваций на различные сферы жизни и способах построения карьерного пути, чтобы оставаться востребованным в наше время. Также участники говорили о реформировании юридического образования и обучении за рубежом, о том, что дает международный опыт, и о мотивации возвращения в Украину.

Так, за два дня непрерывного драйва и учебного процесса будущие юристы получили ответы на свои вопросы, пообщались со своими кумирами и единогласно пришли к выводу, что такие образовательные проекты не только способствуют профессиональному росту, но и помогают самореализации.













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