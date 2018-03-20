На этих выходных, 17-18 марта 2018 года, состоялся первый специализированный фестиваль для студентов юридических факультетов T-Student Summit, организаторами которого выступила ЮФ EVRIS при поддержке Лиги студентов Ассоциации юристов Украины.
Уникальность мероприятия состоит в подходе к образовательному процессу будущих юристов. А именно — в создании платформы, где академические знания способствуют развитию таланта в различных областях экспертизы, отличных от юридических.
Как отмечают организаторы, будущее поколение — это поколение Т-юристов, которые оперируют знаниями в менеджменте, имеют аналитические способности, разбираются в технологиях и понимают, как управлять бизнес-процессами. То есть Т-юрист специализируется не только в юриспруденции — он умеет успешно применять навыки в нескольких сферах в различных комбинациях.
Двухдневная программа форума соответствовала именно такой концепции мероприятия: лекции были разделены на четыре блока: маркетинг, бизнес, технологии, юриспруденция.
Приглашенными спикерами выступили представители государственного сектора, бизнесмены, маркетологи и практикующие юристы, которых объединяет не просто пристрастие к юриспруденции, а нечто большее. Все они изучали юриспруденцию, однако не все выбрали именно ее своим призванием.
Первый день был посвящен темам маркетинга и бизнеса. Лекторы поделились мнениями о том, каким должен быть юрист в XXI веке, кто такие лидеры мнений, как с ними работать. Выяснили, для чего юрфирме нужен маркетолог, и сформировали пять шагов к построению собственного бренда.
О том, как соприкасаются юриспруденция и технологии, рассказали эксперты во второй день мероприятия.
Акцентировалось внимание на влиянии инноваций на различные сферы жизни и способах построения карьерного пути, чтобы оставаться востребованным в наше время. Также участники говорили о реформировании юридического образования и обучении за рубежом, о том, что дает международный опыт, и о мотивации возвращения в Украину.
Так, за два дня непрерывного драйва и учебного процесса будущие юристы получили ответы на свои вопросы, пообщались со своими кумирами и единогласно пришли к выводу, что такие образовательные проекты не только способствуют профессиональному росту, но и помогают самореализации.
Сохранить:
Контакты:
Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017»в номинации «Загородный оздоровительный комплекс года»
Четвертый год подряд Eterna Law выступает юридическим партнером Федерации Тенниса Украины
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: