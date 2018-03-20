Сегодня 20 марта 2018 года, 19:04

Представители ГПУ провели обыски в помещениях концерна Group DF

В офисах компаний, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, прошли обыски. О проведении обысков на предприятиях, входящих в концерн Group DF, сообщила во вторник, 20 марта 2018 года, пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook, передает DW.com.

По информации г-жи Сарган, правоохранители обыскали административные помещения более семи компаний в рамках расследования уголовного производства по неуплате предприятиями Group DF налогов на сумму более 500 млн гривен.

Среди предприятий, которые привлекли внимание Генпрокуратуры, были среди прочего ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «ХИМИК», а также ряд страховых компаний, в частности «Саламандра-Украина» и «Дом страхования». По версии Генпрокуратуры, в течение 2015—2017 годов эти предприятия и страховые компании заключили договоры страхования, на основании которых в последнее перечислялись фиктивные страховые взносы.

В этих же компаниях, по версии прокуратуры, страховали кредиты, оформленные на фиктивные предприятия и подставных лиц.

В конце концов кредиты не возвращались, и страховые компании полностью возмещали финансовым компаниям их риски с последующим выводом наличных через банковские учреждения. И уже наличные средства направлялись предприятиям реального сектора экономики, утверждают в ГПУ. Однако на самом деле, по утверждению г-жи Сарган, таким образом совершались попытки уклонения от уплаты налогов.

Пока что никаких публичных реакций со стороны Group DF не было.

Напомним: правоохранители США и Испании добиваются выдачи Дмитрия Фирташа, который пока находится в Австрии. Вопрос его экстрадиции решается в австрийских судах. Испанские правоохранители подозревают г-на Фирташа в причастности к организованной преступной группировке и в отмывании денег. В США украинского бизнесмена обвиняют в коррупции.