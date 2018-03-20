Сегодня 20 марта 2018 года, 17:22

Верховный Суд установил нарушение парламентом принципов административной процедуры при увольнении судьи за нарушение присяги

По мнению Кассационного административного суда Верховного Суда, критерий относительно принятия решения с учетом права лица на участие в процессе принятия решения связан с принципом гласности принятия решений. Верховная Рада Украины как орган государственной власти обязана следовать этому критерию в процессе принятия решения, особенно если это решение будет иметь неблагоприятные последствия для лица. «Лицо, в отношении которого принимается решение, имеет право быть выслушанным, приводить доводы и доказательства для их подтверждения», — подчеркивает ВС. К такому заключению пришел Суд рассматривая дело по иску судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области Виктора Степаненко к Верховной Раде Украины о признании незаконным и отмене постановления об увольнении судьи за нарушение присяги.

В свое время ВСЮ внес соответствующее представление об увольнении судьи по результатам рассмотрения заключения Временной спецкомиссии. В частности, г-н Степаненко вынес постановления о привлечении четырех лиц – участников массовых акций протеста к админответственности за осуществление правонарушений, предусмотренных статьей 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.

Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении судьи 29 сентября 2016 года – за день до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия)», который функции парламента о принятии решения об увольнении судьи с должности были переданы Высшему совету правосудия.

Проанализировав статью 216-1 Регламента Верховной Рады (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений), Верховный Суд пришел к выводу о том, что присутствие судьи при первом рассмотрении ходатайства о его увольнении является обязательным условием рассмотрения Верховной Радой Украины этого ходатайства. Такой судья должен быть уведомлен о рассмотрении вопроса о его увольнении не позже чем за три дня до дня проведения заседания. «Только повторное неприбытие надлежащим образом уведомленного судьи позволяет Верховной Раде Украины рассмотреть вопрос о его увольнении в его отсутствие», – подчеркивает Суд. ВС указывает, что неисполнение ответчиком требований части 5 статьи 216-1 Регламента Верховной Рады привело к нарушению права истца на участие в процессе принятия решения.

Подробнее читайте в статье «Принципов Рады» (газета «Юридическая практика» №12 от 20 марта с.г.).