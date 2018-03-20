Сегодня 20 марта 2018 года, 17:22

Конгрессмены США требуют от Марка Цукерберга публичных показаний под присягой

Все больше американских законодателей требуют, чтобы руководитель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания в Конгрессе США в связи с сообщениями о несанкционированном сборе данных пользователей социальной сети британской консалтинговой фирмой Cambridge Analytica.

Об этом сообщает CBS News, передает «Европейская правда».

«Марк Цукербарг должен предоставить публичные показания под присягой перед судебным комитетом. Он обязан американскому народу, который должен быть глубоко разочарован противоречивыми и отличающимися объяснениями, которые были предложены», – заявил американским журналистам сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь.

По его словам, если Цукерберг не согласится свидетельствовать добровольно, его следует вызвать через суд.

Отмечается, что требования дополнительных объяснений от Facebook озвучиваются во многих комитетах обеих палат американского Конгресса. В понедельник председатель комитета сената США по торговле Джон Тьюн написал письмо г-ну Цукербергу с требованием предоставить ответы до 29 марта с.г. по поводу типа данных, к которым получила доступ компания Cambridge Analytica.

Двое других членов судебного комитета американского Сената Джон Ниле Кеннеди и Эми Клобучар в понедельник направили письмо председателю комитета Чак Грассли с просьбой провести более широкие слушания с участием руководителей Twitter, Facebook и Google. Грассли пока еще не раскрыл планов относительно своих шагов в этом деле.

Член Палаты представителей Конгресса США, главный демократ в комитете по разведке палаты заявил, что было бы полезно «провести еще одно слушание с руководителями различных технологических компаний, чтобы изучить последнее незаконное присвоение данных и их использования, на которое положилась кампания Трампа».

Как сообщалось, компания Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Британский комиссар по защите информации Элизабет Дэнем добивается ордера на обыск британской компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в несанкционированном использовании данных 50 млн пользователей Facebook для влияния на выборы в США в 2016 году.