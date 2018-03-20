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Необходимость такого кодифицированного закона уже «перезрела», — Илья Костин о законопроекте № 8068 о нацбезопасности

20 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Илья Костин признает, что проблема с координацией между силовыми ведомствами действительно существовала Илья Костин признает, что проблема с координацией между силовыми ведомствами действительно существовала

28 февраля 2018 года в парламенте был зарегистрирован законопроект «О национальной безопасности» № 8068. Документ внесен Президентом Украины со статусом «неотложный». По словам Петра Порошенко, проект разрабатывался в тесном сотрудничестве с партнерами Украины — НАТО. Основные новшества документа — переход сектора безопасности к стандартам НАТО, введение демократического гражданского контроля за армией и спецслужбами и даже назначение гражданского министра обороны.

Партнер ЮК «Правовой Альянс» Илья Костин считает, что необходимость такого кодифицированного закона уже «перезрела». «Я был свидетелем начала работы системы в марте 2014 года на уровне районного военкомата и потом работы служб и формирований в зоне АТО. СБУ, Национальная гвардия Украины, полиция и даже Служба охраны — все вместе пытались сделать что-то, и многие усилия были направлены на решение главной проблемы — организации совместных действий. Причем, как мне казалось, вся организация осуществлялась на уровне полевых командиров. Никакой системы действий не существовало», — вспоминает он.

По мнению г-на Костина, иерархическая система, представленная в законопроекте № 8068, достаточно удачная. «Определены полномочия органов исполнительной, законодательной, судебной власти по вопросам национальной безопасности. Также даны понятия стратегии национальной безопасности, планирования в сферах национальной безопасности и обороны. Ставка Верховного Главнокомандующего, Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины — эти названия переносят нас в фильмы о Второй мировой войне и современных войнах в Ираке и Афганистане. Статьями 15–24 законопроекта предусмотрены полномочия органов, входящих в систему национальной безопасности. Определение полномочий и план действий — залог успеха», — убежден Илья Костин.

Подробнее читайте в статье «Больше всех НАТО» (газета «Юридическая практика» №12 от 20 марта с.г.).

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