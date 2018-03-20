Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 марта 2018 года, 15:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии отменить е-декларации для антикоррупционеров

20 марта 2018 года Источник:Европейская правда

Группа стран «большой семерки» заявила о несоответствии требований е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину отменить их согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в группе послов «большой семерки».

«Требования относительно е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией», — отмечается в сообщении.

«Группа стран «большой семерки» решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, которое позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля», — говорится в сообщении.

Напомним: в марте 2017 года парламент приравнял антикоррупционных активистов к представителям власти и обязал их подавать «декларации лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства».

Еврокомиссия призвала немедленно отменить е-декларирование, против этого высказались США, Совет Европы, ряд стран-партнеров.

Петр Порошенко неоднократно обещал партнерам, что он подаст проект об отмене этой нормы. В июле 2017 года Президент Украины действительно зарегистрировал два законопроекта, отменяющих е-декларирование для активистов, но дополняющих законодательство требованиями о дополнительной отчетности общественных организаций (законопроект №6674) и санкциями для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (законопроект №6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.

На прошлой неделе Венецианская комиссия раскритиковала законопроекты, которые содержат требования финансовой отчетности и раскрытия информации для антикоррупционных активистов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1055) от 13/03/18 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1055)
Отрасли практики

Страховочный трюк

Судебная практика

В пределах нормы

Тема номера:

Каждому по услугам

Частная практика

Комбинация цифр

Архив голосованийVox Populi

Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?

Судебное представительство

Защита в уголовных делах

Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное право

IT-право

Корпоративное право

Другое

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017»
в номинации «Загородный оздоровительный комплекс года»

Четвертый год подряд Eterna Law выступает юридическим партнером Федерации Тенниса Украины

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом