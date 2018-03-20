Сегодня 20 марта 2018 года, 15:49

G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии отменить е-декларации для антикоррупционеров

Группа стран «большой семерки» заявила о несоответствии требований е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину отменить их согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в группе послов «большой семерки».

«Требования относительно е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией», — отмечается в сообщении.

«Группа стран «большой семерки» решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, которое позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля», — говорится в сообщении.

Напомним: в марте 2017 года парламент приравнял антикоррупционных активистов к представителям власти и обязал их подавать «декларации лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства».

Еврокомиссия призвала немедленно отменить е-декларирование, против этого высказались США, Совет Европы, ряд стран-партнеров.

Петр Порошенко неоднократно обещал партнерам, что он подаст проект об отмене этой нормы. В июле 2017 года Президент Украины действительно зарегистрировал два законопроекта, отменяющих е-декларирование для активистов, но дополняющих законодательство требованиями о дополнительной отчетности общественных организаций (законопроект №6674) и санкциями для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (законопроект №6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.

На прошлой неделе Венецианская комиссия раскритиковала законопроекты, которые содержат требования финансовой отчетности и раскрытия информации для антикоррупционных активистов.