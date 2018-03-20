Сегодня 20 марта 2018 года, 15:49

ГПУ завершила досудебное расследование в отношении А.Клименко и его пособников

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и предоставлен доступ стороне защиты к материалам досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Александра Клименко по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255, частью 4 статьи 28, частью 2 статьи 364, частью 3 статьи 209 УК Украины.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Бывшие руководители отдельных региональных и территориальных налоговых органов, отдельные их заместители подозреваются в участии в организованной Виктором Януковичем преступной организации, совершении в ее составе в соучастии с председателем ГНС Украины (далее — министром доходов и сборов Украины) Александром Клименко, тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, повлекшего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере, а также в легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Предметом исследования в уголовном производстве стали обстоятельства организации и реализации под контролем налоговой службы незаконной схемы по минимизации налоговых обязательств путем безосновательного декларирования «программными» предприятиями — «налоговыми ямами» налоговых обязательств по НДС, что привело к незаконному использованию налогового кредита субъектами хозяйствования реального сектора экономики Украины для уменьшения налоговых обязательств и, соответственно, к потерям доходов Государственного бюджета Украины от непоступления НДС и налога на прибыль предприятий, что нанесло убытки государству на общую сумму более 104 млрд грн.

В данном производстве привлечены к уголовной ответственности 52 человека, в том числе пять начальников главных управлений Миндоходов и четыре их заместителя, 18 начальников и исполняющих обязанности начальников ГНИ.

В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей с определением сумм залогов на общую сумму 60 млн грн, 24 подозреваемыми лицами внесен залог на общую сумму более 77 млн грн, в связи с чем в отношении них действует мера пресечения в виде залога с возложением обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 194 УК Украины, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, выделены в отдельное производство материалы расследования в отношении еще 24 подозреваемых, объявленных в розыск, в том числе Александра Клименко. Уже было инициировано получение разрешения на проведение специального расследования.

В ходе расследования арестовано с целью обеспечения возмещения ущерба государству имущество: 40 домов, более 100 квартир, более 90 земельных участков, более 130 нежилых помещений, более 160 авто, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью около 400 млн грн.

Кроме того, изъяты денежные средства в сумме 4,4 млн долларов США, 9,8 млн грн, 7,2 тыс. евро, 30 тыс. рублей, арестованы денежные средства на счетах в сумме 5 млн долларов США.

Всего в указанном производстве наложен арест на имущество на общую сумму 4 млрд 889 млн 360 тыс. 275 грн, отмечают в ГПУ.

Прокуроры в рамках указанного уголовного производства приняли участие в 2500 судебных заседаниях Печерского районного суда Киева, по результатам которых следственными судьями были вынесены около 1050 определений.

Также прокуроры в рамках указанного производства приняли участие более чем в 950 судебных заседаниях Апелляционного суда. Киева, по результатам которых коллегиями судей принято около 300 постановлений, из них 260 постановлений об удовлетворении апелляционных жалоб прокуроров на решения об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Только в течение июня—ноября 2017 года прокуроры ежемесячно принимали участие более чем в 400 судебных заседаниях.