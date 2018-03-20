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Проект Кодекса по процедурам банкротства занимает выраженную прокредиторскую позицию

20 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В соответствии со статистикой, которая почти не меняется последние лет десять, большинство дел о банкротстве завершаются ликвидацией, а случаи санации встречаются крайне редко.

Проектом Кодекса Украины о процедурах банкротства предлагается усовершенствовать действующие механизмы корпоративного банкротства

В частности, детально прописаны процедуры санации и реструктуризации.

По мнению Антона Молчанова, руководителя практики банкротства АО Arzinger, предлагаемые изменения в целом позитивны, но нуждаются в серьезной доработке. Ключевая идея — объединение санации и мирового соглашения — не нова, но достаточно конструктивна, так как предоставляет должнику определенную самостоятельность в решениях, в то время как у кредиторов остается достаточно инструментов контроля и принуждения.

«Тем не менее на примере итальянского concordato preventivo можно с уверенностью говорить о том, что объединение двух механизмов: соглашения между кредиторами и судебных мер по восстановлению платежеспособности — работает преимущественно для платежеспособных компаний с временными трудностями. Такие компании еще до утверждения судом соглашения кредиторов (decreto di omologa) могут получать от банков бридж-кредиты (краткосрочный заем под высокие проценты), за счет которых осуществляются ключевые выплаты и перезапуск бизнеса. В наших реалиях более чем в 70 % случаев компании имеют все признаки стойкой неплатежеспособности задолго до формального начала банкротства. Рассчитывать на финансирование им вряд ли придется, а без внешних займов шансы на успех сводятся к минимуму», — комментирует нововведения г-н Молчанов.

Идет речь в проекте и еще об одной процедуре — автоматизированном аресте средств. Соответствующая система будет функционировать в хозяйственных судах и обеспечит автоматизированный способ оперативного наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

О новшествах проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства в части корпоративного банкротства читайте в свежем номере «ЮП» в материале «Кодекс части».

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