Сегодня 20 марта 2018 года, 14:06

Экс-президента Франции Н.Саркози допросили по делу о финансировании его избирательной кампании

Полиция считает, что избирательная кампания бывшего президента Франции финансировалась в 2007 году за счет ливийских денег

Бывший президент Франции Николя Саркози был доставлен в полицию для допроса. Полицию интересует, получал ли он миллионы евро за незаконное финансирование избирательной кампании от режима покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом сообщает издание The Guardian.

Николя Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, был допрошен рано утром во вторник в полицейском участке в Нантере, в северо-западной части Парижа, в рамках расследования дела, связанного с незаконным финансированием его избирательной кампании в 2007 года Каддафи и другими лицами в Ливии.

Дело считают самым взрывоопасным политическим скандалом во французской истории последних десятилетий. Саркози неоднократно отрицал обвинения, отклоняя претензии как «гротескные».

Полиция впервые допрашивает Саркози по обвинениям. В 2013 году было начато расследование предполагаемого незаконного финансирования избирательных кампаний в Ливии. В ходе расследования не назывались подозреваемые, внимание было сосредоточено на заявлениях о коррупции, влиянии на торговлю людьми, злоупотреблении государственными средствами и отмывании денег.

В апреле 2012 года веб-сайт Mediapart опубликовал документ, который якобы был подписан представителем ливийского руководства. В документе говорится о том, что режим одобрил выплату в размере 50 млн евро для «поддержки» избирательной кампании г-на Саркози.

Ранее Саркози и Клод Гуан, близкий союзник и бывший министр, как утверждалось на Mediapart, назвали данную информацию ложной. Французский суд позже заявил, что некоторые документы являются подлинными, что позволяет их использовать в ходе проводимого расследования.

Саркози может быть задержан для проведения допроса на протяжении 48 часов. Получить комментарий адвоката экс-президента не удалось.

Другой бывший министр и близкий союзник Саркози — Брайс Хортеф — также подвергался допросу со стороны полиции во вторник, сообщил агентству Reuters источник, близкий к следствию.

В январе французский бизнесмен, подозреваемый следователями в передаче денег от Муаммара Каддафи для финансирования кампании Саркози, был арестован в Великобритании и выпущен под залог после того, как появился в лондонском суде. В следующем месяце он предстанет перед судом по делу о его выдаче.

В свою очередь Николя Саркози уже пришлось предстать перед судом по поводу финансирования его неудачной избирательной кампании в 2012 году, когда он был побежден Франсуа Олландом. Это дело, известное как «Bygmalion affair», касается предполагаемой системы ложного учета, используемой офисом Саркози, чтобы скрыть огромный перерасход средств на кампанию, главным образом на мероприятия на стадионе в стиле США, которые закрепили репутацию Саркози как политического шоумена. Экс-президент Франции отрицает все обвинения по делу.