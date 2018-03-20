Совет судей Украины в новом составе соберется на заседание 23 марта

Вновь избранный Совет судей Украины соберется на заседание 23 марта 2018 года. Заседание состоится в помещении Верховного Суда (Кловский дворец, ул.Пилипа Орлика, 8, г.Киев). Начало заседания в 10.00.
Об этом сообщается на сайте Совета.
Ориентировочная повестка дня будет состоять из пяти вопросов. Члены ССУ рассмотрят вопросы об организационной структуре Совета судей Украины и необходимости внесения изменений в этой части в предыдущие решения Совета судей Украины, об организации работы аппарата Совета судей Украины и об утверждении Плана работы Совета судей Украины на 2018 год. Докладчик — председатель Совета судей Украины Олег Ткачук. Также члены ССУ планируют избрать заместителя председателя Совета судей Украины.
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