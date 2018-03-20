Сегодня проходит заседание Высшего совета правосудия по рассмотрению материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении судей на должности в местные суды.
В частности, представления внесены о назначении:
- Станислава Бородовского на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области;
- Марины Камбул на должность судьи Тернивского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
- Андрея Соловьева на должность судьи Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области;
- Светланы Шириной на должность судьи Хортицкого районного суда города Запорожья;
- Виктории Вихровой на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
- Евгения Грищенко на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
- Александра Суходольского на должность судьи Черкасского районного суда Черкасской области;
- Ольги Гиглавы на должность судьи Полтавского окружного административного суда.
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