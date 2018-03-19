Сегодня 19 марта 2018 года, 19:18

На налоговый запрос отвечать можно не всегда, уверен лектор LHS Андрей Чехонадский

Руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрей Чехонадский рассказал слушателям Школы налоговой практики Legal High School о границах предоставления информации налоговым органам и о том, как реагировать на запросы.

Контролирующим органам информация предоставляется периодически или по отдельному письменному запросу контролирующего органа. Налоговый запрос обычно получает главный бухгалтер и, как правило, в панике начинает искать необходимые документы.

Лектор констатировал, что контролирующие органы действительно имеют право обратиться к плательщикам налогов с письменным запросом о предоставлении исчерпывающего перечня информации, необходимой для исполнения возложенных на контролирующие органы функций, задач, и документального ее подтверждения. Требования к такому запросу устанавливаются Налоговым кодексом Украины.

Андрей Чехонадский подчеркнул важность способа получения налогового запроса плательщиком, ведь такой запрос должен быть направлен только в соответствующем порядке. А статья 72 НК Украины вообще позволяет не отвечать на запрос, если он поступил не предусмотренным законом способом.

К тому же запрос должен соответствовать установленным требованиям. Если он составлен с нарушением конкретных требований, налогоплательщик освобождается от обязанности предоставлять на него ответ. Как бы это парадоксально ни звучало, но сегодня налогоплательщик может сам определять, соответствует ли налоговый запрос требованиям НК Украины или нет.

По словам лектора, некоторые плательщики считают, что если они не получат налоговый запрос (в случае его направления), то могут не реагировать на него, поэтому, например, не забирают такие запросы в почтовом отделении, и по прошествии определенного времени документы возвращаются отправителю. Однако судебная практика решает по-другому: налогоплательщик обязан обеспечить возможность получения корреспонденции на месте нахождения, указанном им в ЕГР.

Что касается границ предоставления налоговой информации в ходе уже инициированных (или допущенных) проверок, то Андрей Чехонадский обратил внимание на статью 44.6 НК Украины, предусматривающую, что если до конца проверки налогоплательщик не предоставляет уполномоченным лицам органа проверки соответствующие документы, то считается, что такие документы на время составления отчетности у него отсутствовали. Вместе с тем налоговое законодательство позволяет налогоплательщику дополнительно подать в контролирующий орган документы в течение пяти рабочих дней после получения актов проверки.

Лектор также отметил, что установленная законом процедура, в соответствии с которой документация должна передаваться контролирующему органу при проведении налоговых проверок, не реализуется на практике.