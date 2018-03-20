Сегодня 20 марта 2018 года, 12:24

Киевские супермаркеты будут предлагать покупателям бумажные пакеты вместо полиэтиленовых

В Киесовете указывают, что многие страны мира на уровне законов запретили использование полиэтилена в торговле

Власти Киева намерены ограничить использование полиэтилена. Опубликован проект решения Киевского городского совета «О вопросах использования полиэтиленовых пакетов в магазинах и точках продажи товаров». С его текстом можно ознакомиться по ссылке.

В случае принятия решения Киевсовет порекомендует субъектам хозяйствования в сфере торговли и услуг «предлагать покупателям альтернативу использованию одноразовых полиэтиленовых пакетов — биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые мешки и т.д».

Кроме того, будет поручено КГГА организовать работу с местными СМИ относительно освещения информации о вреде полиэтиленовых пакетов, пластиковой тары и упаковки для окружающей среды и целесообразности ограничения ее использования в быту, о методах извлечения из мусорной массы и утилизации, а также о преимуществах использования экологически безопасных упаковочных материалов.

В пояснительной записке приводится некоторая статистика. Так, ежегодно на одного человека в нашей стране приходится более 500 полиэтиленовых пакетов, тогда как гражданин ЕС в среднем использует 200 таких пакетов в год. «Брюссель обязал всех членов ЕС или сделать такие пакеты платными до 2018 года, или постепенно до 2025 года сократить их потребление до 40 единиц на человека в год», — говорится в документе.

Демонстрируется также иностранный опыт: во Франции с 1 июля 2016 года вступил в силу закон, запретивший использование полиэтиленовых пакетов вообще. Одноразовые полиэтиленовые пакеты были запрещены также на территории штата Калифорния (США). Законы Южно-Африканской Республики предусматривают десять лет лишения свободы для продавцов полиэтиленовых пакетов. В Латвии использующие полиэтилен супермаркеты облагаются дополнительным налогом. Делается вывод, что «в странах, где использование пакетов не регулируется, их потребление возрастает». К слову, еще в 2017 году Министерством регионального развития Украины был внесен в парламент закон о запрете полиэтиленовых пакетов, но он так и не был принят.