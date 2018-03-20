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Фигурировавшая в панамском скандале юридическая компания Mossack Fonseca закрывается

20 марта 2018 года Источник:Экономічна правда

Юридическая компания Mossack Fonseca, которая оказалась в центре офшорного скандала после расследования по так называемым Панамским документам, объявила о своем закрытии.

Об этом сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), передает «Экономическая правда» со ссылкой на «Зеркало недели».

«Ухудшение репутации, кампания в средствах массовой информации, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли непоправимый вред, обязательным следствием чего является полное прекращение деятельности», — говорится в заявлении юридической компании.

В фирме заявили, что будут продолжать требовать справедливости «и сотрудничать с властью, чтобы продемонстрировать, что преступления не было».

Mossack Fonseca — это панамская юридическая фирма,имеющая более чем 40 офисов по всему миру от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии.

Компания оказалась в центре скандала после того, как Международный консорциум журналистских расследований обнародовал так называемые панамские документы — выдержки более чем из 11 млн документов относительно офшорных компаний, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев.

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