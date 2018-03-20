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«ПриватБанк» предостерег пользователей Instagram насчет мошенничества

20 марта 2018 года Источник:Экономічна правда

«ПриватБанк» призвал пользователей социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные. Об этом говорится в сообщении банка, передает «Экономическая правда».

По данным банка, сегодня в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов.

«В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. Затем пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в «ПриватБанке». В комментариях фейковых аккаунтов пользователей говорится, что пользователям якобы уже зачислили эти деньги на карту», – сообщает пресс-служба.

Банк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.

«Если клиент сомневается относительно операций со своими картами, считает, что стал жертвой мошенничества, ему надо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700», — заявили в банке.

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