Сегодня 19 марта 2018 года, 19:18

О нюансах использования электронных документов и проведения проверок онлайн сегодня узнали слушатели LHS

Об особенностях электронного документооборота (ЭДО) слушателям Школы налоговой практики Legal High School рассказала Тамара Кучугурная, директор по развитию сервиса обмена документами онлайн «Вчасно».

Что такое электронный документ? Это файл документа, который может быть сохранен в любом формате, но есть одно условие — в нем должны присутствовать все указанные законодательством обязательные реквизиты для обычных документов, а также электронная цифровая подпись и отметка времени (момент подписания документа).

Электронная подпись формируется с использованием электронного ключа: создается своеобразный шифр, позволяющий проверить, кто именно и в какое время подписал конкретный электронный документ.

Тамара Кучугурная рассказала о преимуществах электронного документооборота: он экономит ресурсы компании, в том числе материальные (на 70 % дешевле), и время, ведь можно обработать тысячи документов буквально в один «клик», наложив электронную подпись и направив по назначению. Электронный документооборот надежнее бумажного: документы не теряются, дату и подпись можно проверить и т.п.

Продолжила лекцию Елена Калинина, старший юрист ЮФ ILF, ознакомив слушателей с процессом проведения налоговых проверок при использовании ЭДО.

Лектор констатировала, что законодательство позволяет составлять первичные документы, необходимые как для бухгалтерского, так и для налогового учета, в электронной форме, и подтвердила, что электронный документ имеет юридическую силу.

Как отметила Елена Калинина, в Налоговом кодексе прописан порядок проведения электронной проверки, но сегодня эти нормы в полной мере не работают. Тем не менее необходимые оригиналы документов можно предоставлять в электронном виде. Каждая копия электронного документа, сколько бы раз его ни отправляли, является отдельным экземпляром оригинала этого документа, а эксперт имеет возможность ознакомиться с документами, полученными от контрагента, посредством электронного временного доступа.

Среди плюсов электронной проверки лектор назвала отсутствие личного контакта с представителями ГФС и повышение качества проверки за счет того, что инспектор видит только присланные ему документы, и ничто лишнее не отвлекает его внимание. ЭДО может решить и другие возникающие проблемы и даже минимизировать уголовно-правовые риски.