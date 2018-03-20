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Энергетическое сообщество: регулирование в Украине мешает созданию европейского рынка электроэнергии

20 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Энергетическое сообщество считает, что доступ к трансграничным мощностям страны только одного предприятия является нарушением законодательства сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба Энергетического сообщества, передает «Экономическая правда».

Как отмечается, только одно государственное энергетическое предприятие имеет право использовать трансграничные мощности для транзита.

«Это создает препятствия для создания общеевропейского рынка электроэнергии», — говорится в сообщении.

По мнению секретариата, привязка распределения трансграничных мощностей к одному покупателю и требование к Министерству одобрить это решение является нарушением законодательства Энергетического сообщества.

Также отмечается, что Совет министров уже установил нарушение Украины, касающееся разного обращения с импортом и экспортом электроэнергии в соответствии с законодательством Украины и законодательством Энергетического сообщества.

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