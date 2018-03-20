Сегодня 20 марта 2018 года, 10:41

Начала деятельность Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов

На днях свою деятельность начала Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов (УАПП), инициированная сотрудницами МВД при финансовом и организационном содействии канадского проекта поддержки подготовки полицейских. В Ассоциацию вошли и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу — обеспечить равные права и возможности женщин и мужчин в правоохранительных органах. И сегодня мы смело можем заявить, что гендерное неравенство уходит в прошлое. Кирпич за кирпичом мы строим стену, которая защитит от гендерного неравенства», — отметила в своем выступлении замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Заместитель министра также сказала, что Ассоциация представительниц правоохранительных органов станет платформой, где женщины — стражи порядка смогут развивать свои лидерские навыки, поддерживать друг друга, а также способствовать внедрению гендерно-чувствительных практик в соответствующих структурах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, в свою очередь, подчеркнул, что создание Ассоциации — это реальная возможность объединить мужчин и женщин, которые верят в равенство.

Проект поддержки подготовки полицейских внедряется в Украине при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Канады в объеме 6,5 млн канадских долларов в рамках Программы миротворческих и стабилизационных операций. Проект начался в октябре 2016 года и предусматривает поддержку в разработке и проведении специализированных учебных курсов для работников всех служб, входящих в систему МВД.