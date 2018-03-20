Сегодня 20 марта 2018 года, 10:41

В Минобороны должны работать профи с опытом работы в современной гражданской среде — Н.Мещерякова относительно президентского проекта о нацбезопасности

Проект нового закона «О национальной безопасности» №8068 от 28 февраля 2018 года, по словам Президента Украины Петра Порошенко, разрабатывался в тесном сотрудничестве с партнерами Украины — НАТО. Основные новшества документа — переход сектора безопасности к стандартам НАТО, введение демократического гражданского контроля за армией и спецслужбами и даже назначение гражданского министра обороны.

Мы попросили начальника группы гражданско-военного сотрудничества 128-й отдельной горно-пехотной бригады, младшего лейтенанта Наталию Мещерякову (а в «прошлой жизни» — известного частнопрактикующего юриста, специализирующегося в том числе и в сфере интеллектуальной собственности) прокомментировать законопроект №8068 с точки зрения военнослужащего. «Не только с точки зрения военнослужащего, но и в первую очередь с точки зрения гражданина Украины, я заинтересована в принятии этого законопроекта, — комментирует младший лейтенант Мещерякова. — Понимаю, что неизбежные редакционные правки не должны повлиять на его главное содержание и цель — привести законодательное поле к тем стандартам, которые не только позволят нам заручиться поддержкой НАТО, но и, главное, реформировать сектор безопасности».

Среди основных изменений наша собеседница отмечает назначение гражданского министра обороны. «По моему мнению, это начало переформатирования Министерства обороны, которое должно состоять преимущественно из гражданских специалистов, профессионалов с адекватными зарплатами, которые могли бы эффективно и результативно работать на своих должностях, не «вырастая» из них, как это делают военные (подошел срок получить очередное звание — нужно назначаться на высшую должность, следовательно, к ответственным должностям, как правило, «дорастают» не эффективные профессионалы, а те, кто соответствует штатно-должностной категории. О полковничьих, генеральских должностях слышали? Я именно об этом)».

Г-жа Мещерякова убеждена: «В министерстве должны работать профи с опытом работы в современной гражданской среде. Инновационные, прогрессивные и без бремени военной службы за плечами, те, кто имеет свое профессиональное мнение, а не набор инструкций вместо мозгов». Она добавляет, что в компетенции Министерства обороны много сфер, в которые немедленно нужно экстраполировать опыт и знания извне военного мира (и, нужно сказать, это делается с 2014 года благодаря вмешательству именно гражданских, подчеркивает комментатор), — это управление военным имуществом, в том числе землей, закупка техники, вещного имущества, питание, это кадровая работа, финансы, организация морально-психологического обеспечения военнослужащих, коммуникации с общественностью, юридическая работа. «Но в Министерстве обороны нехватка кадров, способных современно работать. Не нужны там военные, нужны профессиональные и эффективные менеджеры. Сейчас мне, военнослужащему, но с гражданским бэкграундом, очень бросается в глаза «военный подход», где «сержант сказал солдату, солдат сказал бушлату, а у бушлата ног нет», — используя армейский слог, обращает внимание юрист.

«Я вижу единую систему управления всеми составляющими в сфере безопасности и обороны с единым центром принятия решений в случае введения военного положения. Это правильно», — резюмирует младший лейтенант Мещерякова.

Подробнее читайте в статье «Больше всех НАТО» (газета «Юридическая практика» №12 от 20 марта с.г.).